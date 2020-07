Nada como una buena taza de café. ¿Y si no tengo cafetera? No es mi caso, pero siempre es bueno probar, y Don Salazar llegó a casa con una propuesta ideal que al comienzo me hizo dudar del resultado. “La calidad de un café pasado con la practicidad de un instantáneo”, señala la propuesta. Son filtros de café que contienen 13 gramos de café molido, orgánico y de especialidad, 84 puntos.

Cada filtro rinde para 1 taza de café pasado (recomiendan usar 220 mililitros de agua, pero optamos por 150 para tenerlo más intenso). Es un café de Villa Rica, de variedades caturra, typica y CR95, tueste medio claro, proceso lavado y la molienda es media. La preparación es tan sencilla como lo que implica colocar el café en la taza y ponerle agua de manera circular.

El café Don Salazar llega también por delivery en Lima y Callao.

Sin duda, una opción para viajes cortos o circunstancias en las que sabemos que no habrá café y nos negamos a uno instantáneo. Eso sí, al estar molido el café, sugiero consumir en unos días para que el café no pierda sus propiedades. Esta taza la logras en poco más de un minuto. Normalmente, debido a que uso métodos como V60, Chemex o Kalita empleo hasta diez minutos, y es un ritual que disfruto y me relaja. Esta propuesta es perfecta si andas con el tiempo justo, como me pasó esta tarde.

No tienes cafetera... esta es la solución.

La finca Don Salazar no solo tiene esta propuesta. Ofrece cafés en grano en diversas presentaciones, lo cual me permitió probarlo en diversos métodos y moliendas.

Café en grano de Villa Rica

En cuarentena han tenido un nivel de ventas interesante gracias a las redes sociales que fueron su primer canal para captar clientes.

Durante la cuarentena han empezado a facturar 1,400 soles al día, y esperan que para julio puedan cerrar con 2, 000 soles al día solo en ventas. Están ampliando sus canales de venta para llegar a suspermercados y tienen en marcha otros productos.

MIRA 8 cosas que posiblemente estén afectando el sabor de tu café

Don Salazar cuenta con el soporte de Emprende UP, centro de innovación e innovación de la Universidad Pacífico, lo cual los ha ayudado en el tema de crecimiento. Arturo Marín, dueño de Don Salazar, es un entusiasta y joven caficultor, que describe así su experiencia en la finca que ahora dirige: “Conocí esta finca varios años atrás, era de mi padre. Desde el primer momento en que llegué, me enamoré completamente del lugar, la gente,y los grandes cafetales. Tiempo después, la finca me fue heredada y, desde esa fecha, la hemos trabajado con mucho amor y empeño. Cultivamos café orgánico bajo sombra nativa y nos preocupamos mucho por preservar la biodiversidad en la selva. Cuidamos cada parte del proceso, desde la siembra hasta el tueste; para así, llevar un delicioso café a tu hogar”.

Mira su diversidad de productos aquí

¡APOYA AL CAFICULTOR PERUANO Y DISFRUTA DE UN BUEN CAFÉ!