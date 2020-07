Por Vanessa Fabián / Barista profesional y capacitadora en Ascaso Perú

El café es una bebida de la que todos disfrutamos. A algunos nos gusta concentrado y a otros más suave. Al final todo es cuestión de gustos y no existe una forma correcta de beberlo lo importante es partir de una buena base y considerar algunos puntos claves para realzar el sabor.

A veces el café no sale todo lo bueno que esperas. No siempre es culpa del café, hay otros factores y variables. Sin embargo, a veces puede suceder que el café no te quede como esperabas y te resulta frustrante y más si no sabes por qué ocurre esto.

Vanessa Fabián nos ofrece las claves para tener un buen café

1. No has hecho un mantenimiento correcto a tu cafetera

Debes mantener limpio y en perfecto estado tu cafetera, si no lo haces, te arriesgas a que las bacterias infecten tu café y le den un mal sabor, dejando hasta el café de la mejor calidad con mal sabor, para hacer esto te recomiendo solo usar agua caliente sin ningún tipo de detergente.

2. El agua que usas no es la más adecuada

El agua es parte fundamental del café. Forma un 98 % de tu taza, ¡imagínate el impacto que tiene!

Por ello, debe ser agua limpia y libre de impurezas, dentro de lo posible hacer café con agua filtrada y/o mineralizada. Si utilizas agua del caño puede estar muy cargada y afectará el sabor de tu café.

3 La temperatura del agua

Respecto a la temperatura, te recomendamos no infusionar tu café con agua hirviendo, sino muy caliente. Déjala reposar un minuto tras hervir y así te asegurarás que llegue a 90C°, ideal para preparar y no tener sabores amargos.

4 El vertido del agua

Darle un vertido lento en forma circular y en tres tandas hará que los granos no se saturen y el agua tenga mejor fluido dentro de la cama de café. Así te aseguras que todos los sabores se disuelvan en el agua y en tu taza .

5. Tu café no está bien molido

Hasta ahora nadie te había enseñado cosas tan básicas del café como esta y es posible que tu café no salga todo lo rico que esperas o incluso que no sepas aún todo lo bueno que puede salir, todo por un punto de molienda incorrecto. El punto de molienda es el punto exacto donde se va a cocinar tu café así que debes ser muy cuidadoso en ese tema. Aquí te dejo algunos ejemplos

Cafetera de espresso — Molienda fina

Cafetera de filtro, italiana o moka, V60, Chemex, Aeropress, Prensa Francesa: Molienda media fina

Asegúrate también que tu molinillo esté en buen estado. De no ser así, es posible que la molienda no salga homogénea y tengas un café molido de forma irregular (fino y grueso mezclado).

6. Tu receta no es la mejor

Cada uno tiene su forma de preparar y beber café, de eso no hay duda. A unos nos gusta solo o espresso, a otros con leche, a unos de filtro ¡Todas son válidas!

Pero… ¿Te has parado a pensar que quizá tu receta no es la que más va contigo? ¿Y si estás preparando tu café como te han enseñado, pero hay otro método que aún no has probado y posiblemente, te guste más? Anímate a probar otros métodos y recetas.

7. Tu café no está tan fresco como debería

El buen café es un producto natural. Como tal, puede sufrir oxidación o pérdida de propiedades. Para evitarlo, procura no almacenarlo por demasiado tiempo o, si lo haces, asegúrate que esté en su paquete, bien cerrado o en un sitio seco, alejado de olores fuertes y a la sombra.

Por suerte, hay paquetes de café que cuentan con un diseño especial, que los hace ultra resistentes y duraderos.

Recuerda que para disfrutar de un café lo más fresco posible, éste debe haber sido tostado recientemente y, si es posible, debe ser recién molido. Y si no tienes molinillo en casa, pide que te lo muelan al momento de comprarlo, casi casi tan fresco como recién molido.

¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo llevará tostado y molido el café del supermercado?

8. No tomas tu café recién hecho

Mucha gente prepara café por la mañana, y lo va consumiendo a lo largo del día. Esto es cómodo y no es del todo malo, pero el café irá perdiendo propiedades y a la larga, lo notarás en el sabor: la primera taza no te sabrá igual a la última.

Toma en cuenta todas estas recomendaciones y preparará café en casa café como todo un experto.

SOBRE EL CONSUMO DE CAFÉ INTERNO EN EL PERÚ

Los peruanos toman 40 tazas de café al año, es decir, unas tres tazas al mes. Sin embargo, 8 de cada 10 tazas son café soluble y el resto es molido o tostado.

La muestra en base a una encuesta a 3,800 hogares de Lima y 13 ciudades del país (zona urbana) revela que el consumo crece en los sectores A y B. El precio es una barrera para el café molido y tostado en C y D.

VIDEO RECOMANDADO:

Conoce los beneficios para la salud del consumo de café