“Si a mí me preguntaran cuál es mi más grande temor, la respuesta sería quedar desactualizado. Por eso investigo, leo, viajo mucho y experimento con nuevas técnicas de cocina, fusiones e inspiraciones culinarias”, me dijo en 2019 el chef Rafael Osterling. Cuatro años después lo encuentro sirviendo atentamente los platos en Rocco, la trattoria que acaba de inaugurar hace solo unos días en la tranquila callecita Colón, número 501, en Miraflores.

La casa está llena. La atención es solo por reserva. Interrumpo a Rafael que entre el horno, la cocina y el salón es un verdadero amo y señor. “Es una trattoria italiana. Es parte de lo que yo quería hacer siempre. La cocina italiana era algo que quería explorar, desarrollar e investigar, y no me ciño específicamente en una región sino que trato de ver la contemporaneidad de la cocina italiana que siempre me ha parecido seductora”.

En Rocco el tiempo parece detenerse en la degustación de sus excepcionales platos. Para volver.

Empezamos con las Conchas Cosa Nostra, una delicada entrada que es una explosión de sabor gracias al aceite de oliva y la granada. Seguimos con el Paté de campagne, una deliciosa opción para iniciar al igual que el Fritto Misto, una maravillosa presentación de los vegetales del huerto.

Un encuentro con la comida italiana que tiene el sello de Rafael Osterling. Deliciosa experiencia.

La degustación continúa, grata y sin prisa, porque en Rocco el tiempo parece detenerse. Seguimos con unos recomendadísimos Tagliarini San Remo que llevan erizos y un bife angosto al lado de un mil hojas de patatas. Cerramos con un exquisito postre de manzana, mientras el restaurante se vislumbra como una casa abierta para el disfrute de los más exquisitos sabores y texturas, acompañados de selectos vinos y una fina atención, donde cada detalle suma. Rocco es ese lugar por el que vale la pena la espera.

Lo nuevo de Rafael Osterling está en el 501 de la calle Colón, en Miraflores.