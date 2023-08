Una taza de café es un placer al que difícilmente podemos resistirnos. Si bien las cafeterías de especialidad han tenido un crecimiento importante, el buen café peruano lo podemos disfrutar también en casa, y de la mejor manera.

Para empezar, los expertos recomiendan comprar el café en grano, así se mantienen en el tiempo las propiedades organolépticas del producto. Hay que conservarlo en un lugar fresco, libre de agentes externos que lo contaminen.

El mejor café es el que a ti te gusta, incluso si lleva azúcar, aunque el café al provenir de un cerezo dulce ya tiene su propio dulzor. Es hora de romper el mito de que el café bueno debe ser negro y amargo. Eso no es verdad.

Se recomienda, incluso, un tueste medio para disfrutar más sus notas aromáticas.

En la actualidad existen variadas cafeteras más allá de la eléctrica. Y podemos obtener filtrados de café sublimes.

Entrevistamos a Michael Barriga, director de la Escuela Peruana del Café sobre las opciones que tenemos para disfrutar un rico café en casa.

¿Cómo elegir un buen café?

-De preferencia hay que elegir un café de origen, que no haya sido mezclado, que sea de especialidad, esto nos asegura que tendremos mayores atributos sensoriales, una mejor taza, pues nos transmitirá de donde salió ese grano, nos acercará más a la tierra, a la naturaleza. Si vamos a un lugar a consumirlo, el café debe estar recién molido, eso permitirá que bote su mejor aroma y mejor sabor. El nivel de tostado no debe ser quemado, puede ser oscuro, tueste medio o medio oscuro, pero no quemado, pues este último nos dará sabores como a caucho, humo o al mismo tabaco, además de que nos puede generar problemas estomacales. Todo va a depender también del gusto del cliente, si prefiere notas a chocolate, notas dulces, cítricas, florales, entre otros, pues el café tiene una gama maravillosa que ofrecer.

¿Cuál es la mejor forma de conservarlo?

Va a depender de si ya lo tienen molido o en grano, pero a nivel general, comenzamos por el empaque, el cual debe proteger al café y permitirle conservarse por mayor tiempo mientras que no se escapen los olores, por eso es bueno elegir uno de bolsa trilaminada, que lo protege del medio ambiente y de la luz, que es un enemigo para ciertos granos.

También podría venir en bolsa con válvula, de esta forma el grano una vez tostado puede seguir desgasificándose, lo que normalmente ocurre luego de ser tostado. Esto sirve también para que el cliente pueda olerlo de manera más práctica y no abrir todo el empaque. De esa forma tendrá una taza más expresiva.

Pueden conservarlo en un frasco, que debe ser oscuro y con cierre hermético, de preferencia siempre tenerlos en lugares donde no llegue la luz. Deben tenerlos lejos de otros elementos como detergentes o perfumes, pues el café es muy sensible a captar olores externos.

¿Qué preparaciones recomienda?

-Para la extracción del café, la prensa francesa, es práctica, fácil de usar y nos da una taza con buen cuerpo.

-Para un café con un molido más fino podemos utilizar la moka italiana, la que nos dará una taza de mayor concentración parecida al espresso.

-Otra opción puede ser preparar el café en la cafetera gota a gota que todos pueden tener en casa.





Sabía que…

Tips para el consumo

Por ejemplo, si pueden comprarse un molino es ideal, esto les permitirá tener la bebida final de gran calidad, aprovechando todo sus aromas y sabores. Tenerlo molido igual es más práctico, pero le resta expresión.

Hay que manejar bien la temperatura, los cafés no deben prepararse con agua hirviendo, sino manejar la temperatura por debajo de los 92°C, pero si no tienen termómetro, pueden esperar que haya hervido el agua, la dejamos reposar unos 5 minutos para recién utilizarla.

Otro consejo sería que no agreguen azúcar: evitarla para poder apreciar los atributos y sabores que tiene determinado origen.

En tanto, a la hora de comprar, recomiendo averiguar qué cafeterías tuestan su propio café y pueden comprarles directamente para tener en casa algo de calidad.