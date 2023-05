La influencer Ximena Moral sorprendió a sus seguidores al hablar sobre los difíciles momentos que vivió con su expareja Diego Urbiena quien era integrante de la popular banda Áddamo . La modelo reveló que se encontraba en una “relación muy tormentosa”. Sin embargo, aclaró que ahora se llevan mejor como padres.

Ximena apareció en el canal de ‘Manu Barrios’ y reveló que terminó con el cantante a días de haber tenido a su hijo. “Terminé con el papá de Noah a los dos días que él nació. Tuve una relación muy tormentosa, quedé traumada por muchos años, sentía que tenía corazón de piedra”, inició diciendo.

De acuerdo con la modelo, ella era 10 años menor que el artista por lo que sintió que fue manipulada en muchos sentidos. “Yo era muy chica, lo conocí cuando estaba vulnerable, él es casi 10 años mayor que yo. Es muy manipulador, hoy en día ha cambiado mucho, tenemos una relación buena. Pero en su momento me hizo mucho daño psicológico, me hizo sentir que sin él no valía nada. Cuando terminamos, fue mi mayor miedo, cómo iba a existir. Me hizo sentir tan chiquita que cuando terminamos yo no era nadie”, dijo.

Incluso, la influencer señaló que Diego Ubierna le fue infiel cuando estaba embarazada, pero fue el nacimiento de su hijo quien le permitió sacar las fuerzas para no permitir más maltratos.

“Fue súper tóxica, muchos celos, muchas peleas fuertes. Tóxico y maltrato en todos los sentidos. Mi embarazo fue muy tormentoso, estuve a punto de perderlo, estuve en reposo por todo el estrés. Él estuvo con otras chicas mientras yo estaba embarazada, tenía 20 años, no tenía nada, no trabajaba, no tenía nada. Tenía ese poder de hablar, de manipulación y cuando pasaba algo venía y me pintaba todo color de rosa... Antes aceptaba que me grite, me toque, me tratara mal, me insulte, yo estaba completamente deprimida, asumía que era la vida que me había tocado”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO