Han pasando casi 25 años desde que Ernesto Pimentel le contó al mundo que era portador del VIH (virus de inmunodeficiencia humana). Hoy el conductor de América Televisión se ha convertido en un activista en la lucha contra el VIH y Sida, y busca combatir la desinformación y el estigma contando su propia experiencia sin tapujos.

Por el Día Nacional de la Prueba de VIH, Perú 21 conversó con el creador del personaje de la ‘Chola Chabuca’, quien nos abre su corazón para desmentir cada uno de los mitos relacionados al tratamiento que lleva para frenar el avance de esta enfermedad. Además, nos habla de cómo se puede lograr tener una carga viral indetectable y cómo cumplió su mayor sueño de convertirse en padre gracias al avance de la ciencia.

DERRIBANDO MITOS:

- ¿Tener VIH es una sentencia de muerte? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en la lucha contra esta enfermedad

El VIH como sentencia de muerte es una sombra que ha venido acompañando al diagnóstico por muchos años, pero hoy gracias a la adherencia y efectividad de los tratamientos el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica, ya no es una sentencia de muerte. Sin embargo, esto no debe ser tomado de una manera trivial y decir: ‘es como la diabetes o como cualquier enfermedad’.

- Hay quienes creen que llevas un tratamiento fuera de Perú y que gastas ostentosas sumas de dinero

Muchas personas piensan que yo recibo un tratamiento en el exterior y eso no es cierto . Mi doctora es la doctora María Luisa Castañeda y recibo mi tratamiento aquí en Perú.

- Anteriormente el tratamiento era muy costoso.

Claro, yo recuerdo haber ido averiguar cuánto costaba un cajón y también acompañé a muchos en la previsión de dónde iban a dejar a sus hijos… es muy doloroso.

- ¿Y cómo es en la actualidad?

Ya no es costoso porque lo cubren todos los seguros. El tratamiento en Perú es gratuito seas extranjero o nacional, estés en el SIS, EsSalud o pertenezcas a las Fuerzas Armadas, seas hombre o mujer, todos tienen acceso. Solamente hay que hacerse la prueba y esto da pie a que tú tomes la decisión de empezar el tratamiento. Este es un derecho humano adquirido, no un lujo, y que se da en todos los centros de salud.

Ernesto Pimentel cuenta todo acerca de su tratamiento contra el VIH

- Respecto a los medicamentos, algunos piensan que se debe tomar decenas de pastillas antirretrovirales

El tratamiento es una sola pastilla diaria, y según la opinión del médico: él te sugerirá en qué horario o si es que de repente necesitas más pastillas, pero por lo general es solo una pastilla y ésta es altamente eficaz que te lleva a estar indetectable y tener las mismas expectativas de vida que cualquier otra persona.

- Tener VIH te cambia la vida de todas maneras, pero ¿es posible llevar una vida normal?

¿Te cambia la vida de todas maneras? Sí. ¿Es posible llevar una vida normal? Sí, pero no debemos trivializar un diagnóstico positivo. Si vas a vivir una vida sexual activa tienes que saber que tienes que hacerlo con responsabilidad. Una persona con VIH en tratamiento tiene que tener una vida saludable sobre todo para el desafío de estar bien emocional y físicamente. Y sus dificultades y luchas van a ser igual que la de cualquier otro, sin embargo, sí te cambia la vida porque te hace más consciente de ello. Hace poco hemos pasado una pandemia y debemos recordar que el VIH todavía es una pandemia.

- Desde que diste a conocer que eras portador, ¿qué mala experiencia te tocó vivir?

A mí me pasó algo terrible, en un momento viajé a los Estados Unidos y me llamaron de la embajada para decirme que tenían que retirarme la visa para que me la cambien por una especie de permiso especial para ingresar a los Estados Unidos. Por muchos años fue así, luego esta Ley fue derogada.

- Sigue siendo una enfermedad estigmatizada...

Yo creo que el VIH nos hace recapacitar sobre nuestra capacidad humana empática y pensar en los derechos de los demás, por eso hay que ser específicos en que no se contagia sino se transmite, pero una persona que tiene carga viral indetectable ya no transmite, por eso es muy importante la prueba, porque la persona sabiendo su estado serológico accede al tratamiento y detiene la transmisión.

- Se decía que una persona con VIH no puede tener hijos de manera segura y tú rompiste el mito en Perú

La paternidad es una responsabilidad desde todos los puntos de vista. Yo creo que lo más importante es entender que toda persona es plena tenga o no tenga hijos. Una persona con un diagnóstico positivo debe usar el preservativo en su vida sexual activa porque no se puede dejar al azar el hecho de tener un hijo, tiene que haber un acto responsable para todo. Hoy el avance de la medicina permite que por un lavado seminal y por una fecundación in vitro tú puedes tener un óvulo fecundado y este se implanta, y no hay riesgo de VIH para nada , ni para la madre ni para el niño. Sin embargo, es importante saber que este es un proceso costoso que se hace en el Perú y en otros lugares. Este proyecto debe tener un respaldo no solo emocional, sino también económico .

- ¿Sientes que venciste tus principales temores al convertirte en papá?

Primero recordar que el diagnóstico del VIH es confidencial y compartirlo sin autorización de la persona a la que corresponde ese diagnóstico es un delito. Dicho esto, la información de mi estado serológico yo decidí hacerla pública y no es algo que trascienda o que en este momento de mi vida sea como una situación que me avergüence ante mi hijo o ante nadie, es lo que me tocó vivir y así lo enfrentaré como algo naturalmente difícil, pero bueno vamos a quemar etapas paso por paso...

- ¿Qué le dirías a una persona que acaba de enterarse que tiene VIH?

Primero agradecerle el hecho que se haya hecho la prueba. El VIH tiene como aliado al miedo, a la ignorancia, al tener el temor del diagnóstico. Que una persona se haga la prueba ya es muy importante porque es tomar las riendas de su vida y de su salud. A una persona que tiene un diagnóstico positivo lo abrazo, respeto y valido sus sentimientos, pero le digo que tiene que hacer planes enormes para poder alcanzar sus sueños porque los va a lograr. Una persona con un diagnóstico positivo debe saber que va amar, le van amar y va poder lograr lo que quiere en la vida en la medida de que se esfuerce, y que tiene también el compromiso de cuidarse y cuidar a los que ama.

¿Por qué es importante el Día Nacional de la Prueba de VIH?

Tiene como objetivo visibilizar su importancia en la prevención contra el VIH-Sida. Se debe desmitificar el hecho de saber por qué se hacen una prueba y convertirlo en una necesidad de someterse a este examen para cuidarnos. El VIH es una enfermedad en la que todos podemos participar para detenerlo, porque con una prueba positiva se accede a un tratamiento que lo lleva a ser una persona con una carga viral indetectable y así detener la transmisión. Es importante este tratamiento porque equipara las posibilidades de vida de un paciente con una persona que no tiene VIH. Hoy la verdadera sentencia de muerte te la da la ignorancia y no enfrentar una prueba.