Diego Ubierna, exintegrante de Áddamo, es acusado de estafa en Twitter

El exintegrante de Áddamo, Diego Ubierna, ha sido tendencia en las redes sociales luego de haber sido acusado en Twitter de una presunta estafa piramidal por haberle pedido a las personas invertir dinero para participar de una cadena de ventas.

Todo empezó cuando un usuario de Twitter llamado ‘nexus’, aseguró haber participado de unas charlas del joven músico con su pareja y un amigo que se encontraba interesado en invertir en ‘Forex’. “Quería ver si me metía ya que mucha gente estaba haciendo dinero y lo veía real. Diego empezó su charla contando su historia... Nos dijo que su hermano fue el primero en meterse y él se unió. Nos contó su vida siendo parte de Adamo, como ganó un MTV....”, narró en su red social.

También señaló que el músico le mencionó todos los lujos que podía costearse cuando ingresó al negocio. “Caí y me metí a Forex, pagué 180 dólares. Vendí algunas cosas para poder pagármelo. Diego decía que si no tienes plata vende tus cosas para que te puedas meter. Que la educación y la universidad es una pérdida de tiempo”, agregó.

“Chicos, no caigan con lo de Forex, es un engaño, yo caí y nunca recuperé mi plata”, añadió el joven en el hilo de Twitter que creó para contar su experiencia.

DIEGO UBIERNA SE DEFIENDE

Diego Ubierna utilizó su cuenta de Instagram para defenderse de las acusaciones. “Chicos nunca dejen que jueguen con su ignorancia. De hecho ya lo he hablado millones de veces. Es muy ignorante decir que Forex no funciona, porque cualquier banco invierte tu dinero en stocks, en diversas cosas, decir que es una estafa es muy ignorante. Si a mi me funcionó, yo lo voy a recomendar, es simple”, indicó.

El joven denunciante abrió un hilo en Twitter.

