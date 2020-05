Este miércoles, Ximena Moral, una conocida influencer peruana se convirtió en tendencia y no precisamente por sus publicaciones de estilo de vida que está acostumbrada a compartir sino porque fue acusada de plagio por usuarios de redes sociales.

A través de Twitter, los cibernautas reportaron que Moral no usaba fotos tomadas por ella en su cuenta de Instagram sino que, al parecer, las había tomado de perfiles de otras jóvenes populares en redes.

Otra de las observaciones hecha por los usuarios de redes fue que las leyendas de las fotografías que compartía la influencer habían sido tomados de otros perfiles. Esto quedó demostrado en un mensaje que Moral le dedicó a su hijo.

Todo empezó cuando la Moral se hizo bestie de KingDiego, todo era paz amor y muuuuchas fotos entre ellos 🥰 pic.twitter.com/k7Mo6v1FgR — Mel (@melfiestas) May 19, 2020

XIMENA MORAL RESPONDE

Tras la ola de críticas la joven salió al frente aunque evitó responder directamente a las acusaciones en un extenso texto publicado en su cuenta de Instagram.

"Hay muchas cosas que están sucediendo y que están diciendo ahorita. Sé que también ustedes quieren saber lo que opino y pienso en este momento. Primero, quiero que sepan que estoy al tanto de todo, pero lamentablemente ahorita no puedo darles lo que me piden”, inicia el comunicado.

Moral señaló de manera escueta que muchas de las cosas que se han venido difundiendo no serían ciertas. No obstante evitó ahondar respecto a qué hacia referencia.

“Hay muchas cosas de las que me acusan que no son ciertas y el hecho de que yo tenga una cantidad de seguidores no hace que yo no tenga sentimientos, ni me afecte las cosas que dicen”, continúa el texto.

Finalmente agrega que se tomará un tiempo tras esta situación para aclarar este tema. "He decidido tomarme un tiempo para poder estar tranquila y estable. Les prometo que cuando regrese vamos a poder conversar bien, les voy a aclarar esta situación y les compartiré todo lo que pienso”.

