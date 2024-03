Los titanes del cine se volverán a ver las caras. “Godzilla y Kong: el nuevo imperio”, la nueva entrada en el “Monsterverso”, la saga cinematográfica de las películas de monstruos gigantes (o “kaijus”), se estrenará este jueves 28 de marzo en nuestro país; y se celebró el avant premiere, en avance, en el Perú.

Perú21 estuvo presente en el avant premiere, en el Cinemark del centro Open Plaza Angamos. Hubo bastantes figuras notables en el evento, de influencers a figuras del entretenimiento. Entre ellos estaba Armando Machuca, conocido actor y productor.





Armando Machuca.





Machuca dio unas palabras al diario, comentando sobre su historia con las franquicias de tanto Kong como Godzilla. “¿A quién no le gustan los monstruos? Me acuerdo que el primer King Kong que vi fue el de 1976, con Jessica Lange, en la tele. A Godzilla lo vi más tarde, pero en general, todo el género de kaiju es increíble, divertido. ¿Cómo no?” comenta el actor. “Estas películas son para pasarlas bien y reirse, no buscar significados trascendentales y cuartos niveles de entendimiento. Es full entretenimiento, y lo pasaré bien.”

Y en cuanto a sus favoritos, admitió que era hincha de Godzilla. “Soy Team Godzilla. Es lo justo.”









Otra figura conocida que se pudo distinguir fue a Luis Carlos Burneo, el periodista dueño de “La Habitación de Henry Spencer”, famoso canal de Youtube sobre entrevistas.





Luis Carlos Burneo.





Distintos seguidores de la franquicia estuvieron presentes, entre ellos Gabriel Alexander Muñoz Tancún, el autor de la novela “Tokusatsu”, sobre el género de cine japonés que tiende a usar efectos especiales. Muñoz estuvo presente con su libro en físico.





Gabriel Alexander Muñoz Tancún, el autor de la novela “Tokusatsu”.





Para mayor entretenimiento de los espectadores, hubo dos actores disfrazados de Kong y de Godzilla. Las figuras bailaron, lucharon, y posaron con sus fans para fotos.





Figuras de Godzilla y Kong.





“Godzilla y Kong: el nuevo imperio” se estrena el 28 de marzo exclusivamente en cines.





