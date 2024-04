El expresentador de televisión Yaco Eskenazi se presentó en el set de ‘Amor y Fuego’, espacio conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, para hablar sobre el enfrentamiento que tuvo su esposa Natalie Vértiz con su excompañera de trabajo Ethel Pozo.

Durante su participación en el programa de espectáculos, el exchico reality respondió a incómodas preguntas y aclaró si la hija de Gisela Valcárcel confundió la amistad que tenían e involucró sentimientos mientras conducían el espacio de cocina ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

El exguerrero empezó contando sobre cómo terminó siendo vecino de Ethel Pozo: “Ella vivía allí, yo busqué casas y casualmente encontré en un condominio que queda al lado de donde vive ella. No sabía, después me enteré”, detalló.

“Sí, éramos amigos, pero como te digo, yo no soy una persona que me gusta salir de mi casa, ir a visitar, probablemente me hayan invitado a una parrilla y yo también, pero hemos ido a reuniones de trabajo de canal, claro que somos amigos. Hemos trabajado 5 años juntos, yo sí considero que somos amigos”, explicó.

Yaco Eskenazi habla en Amor y Fuego sobre su amistad fallida con Ethel Pozo

Eskenazi también salió a aclarar si todo este tema se originó por un problema ocurrió en el pasado entre él y Pozo. Aseguró que no conoce la razón por la que se inició todo el conflicto entre ella y su esposa:

“Yo nunca he sentido nada, Julián es amigo mío hace 25 años. Es amigo del barrio y lo conozco hace muchos años. Es mi causa. Me da mucha pena que todo esto esté pasando porque ya no sé si es mi causa”. De esta forma descartó que Ethel en algún momento confundiera su amistad e involucrara sentimientos.

Defiende a Natalie Vértiz

El exconductor volvió a defender a su esposa y madre de sus hijos luego de que fuera acusada de ser una “mentirosa”:

“Te juro por mis hijos que no tengo la menor idea, no me queda claro, a veces la ficción supera a la realidad. Para mí era mucho más fácil solucionar todo con una llamada y yo creo que a Natalie no le costaba nada salir a aclarar que era una broma”, expresó Yaco.

El amigo de Nicola Porcella cuestionó los comentarios vertidos por su excompañera, quien dejó entrever que ahora como ya no le pagaba su sueldo en América, él había sacado “su verdadera cara”.

“Pero llevarlo a terminar diciéndole mentirosa a mi esposa, mentiroso a mí. Qué tan grave te hemos hecho nosotros y para que también hagan referencia que desde diciembre somos diferentes, siento que es como: ya no te pago, eso es bastante ofensivo. A pesar de eso, yo no le tengo rencor a nadie”, agregó angustiado.

Yaco Eskenazi defiende a su esposa

Gisela lanza dardo

Poco después de que se lanzara la promoción anunciando que el excapitán de los ‘Guerreros’ le daría una entrevista a Rodrigo González y Gigi Mitre, Gisela Valcárcel lanzó un fuerte mensaje en sus historias de Instagram, el cual estaría dirigido al actor.

“Así no más es...deja que hablen, ellos piensan en ti, tú estás en su cerebro desde el amanecer hasta el anochecer. Así que, dale con todo, vive tu vida y siempre pa’ lante”, escribió la ‘Señito’ en sus redes.

Además, acompañó este mensaje con una fuerte indirecta hacia sus enemigos. “No hace falta vengarse, la gente mala se destruye sola”, enfatizó la rubia.

