Jorge Benavides rompió su silencio y habló por primera vez sobre la abrupta salida de Dayanita del programa ‘JB en ATV’. El comediante contará su versión de los hechos este sábado en ‘El valor de la verdura’, una parodia del recordado programa ‘El valor de la verdad’.

En el adelanto difundido por “Magaly TV: La Firme”, JB se muestra bastante dolido por las declaraciones que la actriz cómica hizo en el ‘Reventonazo de la Chola’, y no dudó en tildarla de ‘malagradecida’.

“ Si es malagradecida porque fui yo quien la sacó del lugar de donde estaba. Gracias al programa y a mí llegó hasta dónde llegó , pasó de ser una persona totalmente desconocida y se convirtió en una persona popular, querida, admirada por miles y miles de personas”, señala el imitador.

El hermano de Alfredo Benavides expresó su decepción y señaló que Dayanita se dejó deslumbrar por su popularidad y no supo manejar la fama.

“Vi cómo iba evolucionando, cosa que me alegra mucho porque aprendió bastante de los consejos que yo le daba, pero también me fui dando cuenta que se iba como que transformando y eso debido a que a que obviamente fue pasando el tiempo, comenzaron a llegar los canjes, más trabajo, más dinero, más poder adquisitivo, entonces eso normalmente pasa por qué es humano y a algunas personas les hace cambiar ”, señaló.

“A mí me ha pasado cuando era muy joven, yo tenía 18 años y de pronto me convertí en una figura de la televisión, pero si tú no tienes a una persona que te sepa aconsejar para poner tus pies sobre la tierra, entonces pasa lo que pasó con ella, se mareó y cambió muchísimo, totalmente cambiada de lo que de lo que llegó a lo que se fue ”, agregó.