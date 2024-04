¡Vuelven las polleras de colores! Ya se estrena pronto en todas las salas de cine nacionales “Chabuca”, la cinta biográfica de Ernesto Pimentel, conocido presentador y la mente detrás del emblemático personaje de “La Chola Chabuca”.

Perú21 estuvo presente en la ceremonia, donde estuvieron invitados algunos de los artistas más conocidos de la alfombra peruana, como Marco Zunino, Milena Warthon, Yiddá Eslava, Rossy War, Amanda Portales, Leslie Shaw, Deyvis Orosco, Marisol, Cecilia Tait, Naamin Timoyco,, Sirena y Raysa Ortiz, Stefano Meier,

Milena Wharton, Korina Rivadeneira, Mario Hart, Tatiana Astengo, así como la presencia de Coco Marusix que fue una de las más aclamadas. Algunos de ellos dieron unas emotivas declaraciones al diario.





La Chola Chabuca en el avant premiere de "Chabuca".





La misma Chola se presentó, cargando un gran ramo de rosas rojas. “Este es mi Perú, que lo he recorrido camino a camino, ciudad a ciudad, y le agradezco a Dios este momento, que una película nacional pueda reunir a tantas personas. Más de mil personas han venido a ver el avant premiere”, refirió.





Sergio Armasgo en la premiere de "Chabuca".





Sergio Armasgo, actor quien hace de Pimentel en la cinta, por su parte, comentó que sería divertido ver una película sobre la Tigresa del Oriente. También explica que está emocionado de incursionar al cine. “Es una locura. Estaba en una plataforma distinta y ahora estoy con un nivel de exposición, no sé si decir opuesto, pero mayor. Estoy con calma disfrutando todo el proceso,” explica el actor.

“Me interesaría luego ingresar en el mundo de la televisión”, agrega.









Izan Alcazar, quien hace del niño Ernesto en "Chabuca".





Por su parte, la cantante Milena Warthon, recuerda una anécdota graciosa acerca de su relación con Ernesto cuando ella se iniciaba como cantante.

“Ernesto siempre cuenta que él me escribió justo antes de que yo entre a “La Voz Perú”, y me invitó a su programa cuando no muchos me conocían aún, aunque tuve que ir después. Luego mantuvimos el contacto, y nos damos la mano siempre que tenemos que hacer un videoclip o un concierto”, refirió la ganadora de la Gaviota de Plata del Festival de Viña del Mar.





Milena Warthon en el avant premiere de "Chabuca".





“Chabuca” se estrena exclusivamente en cines a partir del 11 de abril.





