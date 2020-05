Shirley Arica se quebró al dar detalles de su intervención en una casa de San Miguel donde se realizaba una reunión el último fin de semana.

La modelo, quien fue condenada a 15 meses de prisión suspendida por incumplir las medidas del estado de emergencia para frenar el COVID-19, denunció en el programa Magaly TV La Firme maltratos por parte de los agentes de la Policía que la detuvieron. Incluso, llegó a decir que ella y su amiga -también intervenida- fueron tocadas por los agentes.

“No estoy tranquila porque mi abuela está mal, mi mamá también, son varias cosas, como te digo son bastantes irregularidades. Nos han encerrado en una celda, a nosotros nos han tocado toda la noche, nos hemos quejado con el que cuida de noche y no hizo nada”, aseveró.

“Yo estaba en el cuarto, se me pasó la hora y me iba a quedar. El policía que pateó la puerta del cuarto sabe perfectamente que yo estaba ahí. A mí no me han encontrado tomando alcohol, yo llorando le dije al policía por qué no lo dicen, me estás perjudicando”, dijo entre lágrimas.

Dijo que los efectivos la reconocieron al instante y empezaron a buscar pruebas dentro de la casa. Fue en la cocina que hallaron las cajas de cerveza, que según Arica, estaban guardadas desde hace tiempo.

“También habían cervezas nuevas en la refrigeradora, que me imagino iban a tomar en la casa, pero aparte de eso ellos han dado una sentencia sin ningún dosaje. Ustedes han informado de acuerdo a lo que han dicho los policías, o sea, es bien p.... lo que he pasado”, expresó.

Agregó que desea aclarar la situación pero no puede hacerlo por videollamada, debido al estado en el que se encuentra.

“Estoy mal, no voy a salir con mi cara así como estoy en televisión, sí quiero aclarar esto pero no quiero que la gente me vea así”, indicó.

