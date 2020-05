Por estar en una fiesta divirtiéndose a más no poder poniendo en riesgo su vida y de los demás sin tener en cuenta el posible contagio del coronavirus, Shirley Arica recibió 15 meses de pena privativa de la libertad suspendida por delito de violación de medidas sanitaria.

El cuarto despacho de la 7° Fiscalía Penal del Callao, a cargo de la fiscal provincial Olga Ochoa, ha logrado que el Juzgado de Emergencia de la Corte de Justicia del Callao logre la sentencia.

Según el informe policial, la modelo participaba de una fiesta en pleno toque de queda, ingiriendo alcohol y escuchando música a un volumen muy elevado.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales vieron que cuatro personas se escaparon por los techos con dirección desconocida, pero intervinieron a Shirley Astrid Arica Valle (30) y a tres personas más.

El Ministerio Público actuó garantizando los derechos fundamentales de los detenidos, sin embargo, las mujeres se negaron a ser examinadas por el médico legista y todos se reservaron de su derecho a declarar. La conducta por la que se les procesa es particularmente grave ya que estas personas han demostrado más que indiferencia para cumplir las medidas sanitarias en medio de la crisis que vive por la pandemia.

La audiencia se realizó el domingo por la noche, cumpliendo las medidas sanitarias, utilizando las herramientas tecnológicas, conforme a los protocolos interinstitucionales vigentes. Los procesados aceptaron los cargos y propusieron en audiencia acogerse al proceso de terminación anticipada acordando con el Ministerio Público la imposición de pena privativa de libertad suspendida.

Así fueron condenados con 15 meses para Shirley Arica y para las demás personas imputadas un año. Además de 90 días multa para cada uno y S/ 1,000 soles de reparación civil a cada uno a favor del Estado.

Shirley Arica pasa fin de semana detenida

EXPAREJA PEDIRÍA LA CUSTODIA DE SU HIJA

El comportamiento irresponsable de la modelo fastidió a su expareja, Rodney ‘Pío’ Dean, quien mostró su malestar con la madre de su pequeña.

Rodney ‘Pío’ Dean dijo que se encuentra cuidando a la hija de ambos y que no comprende el comportamiento de Shirley Arica pero espera una explicación: ”Sí. Estoy con mi hija, pero no sé qué habrá pasado con Shirley. Hablaré con ella apenas salga (de la comisaría)", dijo en conversación con Diario El Trome.

El exesposo de la modelo, quien es primo del ‘Loco’ Vargas, sostuvo que ese no era un comportamiento que sea buen ejemplo para su hija: “Obviamente (está molesto). Ese ejemplo no le puede dar a mi hija, espero conversar con ella y me explique qué fue lo que pasó”.

“Está mal y no puede estar haciendo eso (salir)”, dijo fastidiado pues teme que pueda contagiar a su pequeña hija con el COVID-19 por las continuas salidas de Arica.

Al ser consultado sobre si evaluaría pedir la patria potestad de su hija, dijo que esperará una explicación de su Shirley Arica para tomar una decisión: “No sé cómo han pasado las cosas, pero de acuerdo a eso tomaré una decisión”.

VIDEO RELACIONADO

Shirley Arica: Dictan 15 meses de pena privativa