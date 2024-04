Continúa el enfrentamiento entre Yanina Latorre y conductores peruanos, entre ellos, Rodrigo González. Esta vez, la amiga de Marcelo Tinelli lanzó fuertes calificativos contra ‘Peluchín’ luego que ‘Amor y Fuego’ difundiera un informe sobre su polémico pasado como presentadora.

A la panelista de LAM no le cayó nada bien que Rodrigo González y Gigi Mitre emitieran imágenes y testimonios sobre sus peleas con otros personajes de la farándula gaucha y decidió arremeter en su contra.

“No me rompas las pelotas, no te metas en mi vida privada. No tiene nada que ver lo que me pasó. Sos un pelotudo, un fracasado, un burro y un inútil. Mañana levántalo y pásalo. Así te doy otro puntito de rating, que me dijeron que no existe, que sos de cuarta. ¿Qué tiene que ver mi marido con todo esto?”, comentó Yanina Latorre totalmente indignada.





¿Qué respondió ‘Peluchín’?

El presentador de ‘Amor y Fuego’ no se quedó callado y también arremetió contra Yanina Latorre tras ser objeto de críticas. Como se recuerda, Rodrigo González cuestionó la credibilidad de la gaucha por lucirse junto a Milett Figueroa pese a que le lanzó fuertes adjetivos asegurando que su relación con Marcelo Tinelli había llegado a su fin.

“Yanina Latorre nos ha llamado boludos. ¿Minimizarnos ella, eterna panelista, a dos conductores peruanos que tienen un show de éxito de más de 15 años vigente? Pero, ¿Quién eres? ¿Susana Giménez?”, sostuvo Rodrigo González en su defensa.

“Tranquila Susana Jiménez, aquí nadie te conoce, lo único que estamos tratando era ver si son consecuentes las versiones que has manejado, la relación no ha pasado por su mejor momento, no necesitamos tu data para saber eso (...) Más que amiga (de Tinelli) parece su chupe, le da las directivas para ver cómo tiene que soltar las bombas”, sentenció ‘Peluchín’.





