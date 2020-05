La crisis desencadenada a consecuencia de la pandemia por coronavirus ha golpeado a diferentes sectores de la población y los artistas de nuestro país no son la excepción.

Este es el caso de Lucía de la Cruz quien se pronunció sobre la difícil situación que afrontan los artistas debido a la suspensión de eventos y actividades a causa del estado de emergencia.

La cantante criolla contó que debido a la necesidad ha tenido que reinventarse para poder generar ingresos para sobrevivir. Comentó que ahora canta por pequeños montos de dinero y hasta envía saludos y canciones a través de Whatsapp.

“De verdad yo me siento peor que Carlos Cacho o peor que el mundo. Nosotros los artistas criollos, vernaculares, cumbiamberos, salseros, timberos, rockeros, actores, actrices, animadores, payasos, todos, en general, nos estamos reinventando. En mi tema, yo cantando por 200 soles por un saludo y una canción vía whatsapp o, de lo contrario, lo hacemos en zoom si es el extranjero”, señaló a radio Capital.

La artista también aprovechó el espacio para llamar la atención de los ciudadanos que incumplen con las medidas de distanciamiento social establecidas para evitar más contagios por COVID-19 específicamente a la modelo Shirley Arica quien hace unos días fue detenida por participar de una fiesta en plena cuarentena y por la cual recibió una pena de 15 años de prisión suspendida.

Shirley Arica condenada a 15 meses de prisión suspendida

“Estoy muy fastidiada con los mercados, la aglomeración, el presidente dice algo y hacen lo contrario. Yo voy al mercado, pero baja una persona por mí por mi diabetes. O, también, simplemente bajo a la botica a comprar mis remedios, o me voy hasta la clínica donde me atienden maravillosamente bien. Pero, ¿qué pasa con esa gente que vive en los cerros, que está en Ate, El Agustino? No es por criticarlos, pero estoy molesta. ¿Qué pasó con esta niña Shirley Arica, en tono, en fiesta, mientras que yo estoy cantando por 200 soles? Y otros haciendo también sus polladas”, agregó.

