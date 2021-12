La explanada del mercado de Monsefú estaba abarrotada por unas 400 personas. Era el aniversario del distrito norteño. Karen tenía 8 años y llegó de la mano de su madre. Vivían en la calle 7 de Junio, a unas cinco cuadras. En el escenario estaba Walter Yaipén, detrás del timbal, con las baquetas en la mano y la sonrisa de siempre. El Grupo 5 interpretaba “La ceiba”, a la luz de la tarde.

Empezaba el siglo y nacía una nueva orquesta en el frondoso paisaje de la cumbia peruana. Walter y Javier daban inicio a Hermanos Yaipén, con la visión de continuar la excelencia musical y de gestión que ha caracterizado a las agrupaciones norteñas. Karen estudiaba Administración en la universidad sin imaginar que nueve años después, con 24 de edad, sería nombrada la mánager del grupo, poblado sobre todo por hombres y conformado por unas 40 personas, entre músicos, técnicos y la parte administrativa. En 2020 la orquesta debió celebrar dos décadas de fundación, pero la pandemia que azota al mundo paralizó todo. Para 2022 anuncian sorpresas, entre ellas la internacionalización.

Karen recuerda aquella escena a un lado del escenario de la mano de su madre, viendo por primera vez tocar a Walter. “Me quedé sorprendida. Es el recuerdo más grande que tengo de mi papá”, me dice desde Chiclayo. Aquella niña quería subirse al escenario, cantar y bailar. Y llegó al escenario, pero para ser la mujer detrás de una de las orquestas de cumbia más populares del Perú.

-¿Cómo es ser mánager de un grupo de hombres?

Al comienzo un poco difícil. Pero tuve la suerte de que mi papá me haya podido enseñar todo lo que hoy sé. Un poco complejo porque tuve que aprender de temas contables, recursos humanos, administración. Pero diría que prefiero trabajar con hombres que con mujeres. Aunque en la orquesta mi hermana es la administradora y mi mamá la socia.

-¿Por qué al inicio fue difícil?

Porque de un momento a otro me dijeron que me haría cargo de la oficina de Chiclayo. De un mes a otro se hizo todo. Mi papá y mi hermana me dieron la noticia. Yo venía de estar en el área de ventas.

-¿Tu padre ya te había proyectado como la mánager del grupo? ¿Te ha dicho por qué te eligió?

Mi papá me dijo en alguna oportunidad: “eres bien pilas para el tema de los negocios”. Mi mamá también me decía: “no sé cómo haces, pero hasta puedes vender una piedra”. Entonces, siempre vieron en mí ese don. Creo que ha ayudado bastante mi llegada a las personas, mi carácter que es muy dócil.

-Pero la imagen que se tiene del mánager es de alguien rudo para los negocios, el malo de la película porque debe dar el precio de la orquesta y mantenerlo, el que maquina lo que se viene, el que tiene que, incluso, pelearse por el grupo.

Claro, el que tiene que dar la cara por la empresa. En realidad, es para ambas partes. Siempre he dicho que no solo se tiene que favorecer la orquesta sino también el cliente porque nosotros vivimos de él. No puedo ser ajena a lo que le pasa a un cliente mío. Esas cositas ayudan y me han dado buenos resultados, porque tengo varios clientes que han llegado a ser mis amigos. Me dicen: “Karen, eres una persona muy transparente, no solo piensas en la orquesta”. Obviamente, como mánager cuido todos los aspectos de la orquesta, pero nunca dejo de lado al cliente. La idea es que ambas partes ganemos.

-¿Y por qué no fuiste músico en la orquesta?

(Ríe). Cantante no, porque siempre he tenido claro que no tengo buena voz. Pero lo que más me apasiona es el baile. Somos tres hermanos y ninguno canta. Mi hermano Gianfranco, que es el gerente general, sí es músico, timbalero. Pero te diré que en los nietos sí hay una mujer cantante, mi hija, que estudia música en Argentina, tiene una voz maravillosa. Mi papá dice: “Dios me dé vida para poder verla y lanzarla yo”.

-¿Qué tiene el apellido Yaipén que es tan exitoso? También está el caso del Grupo 5.

Solo dices Yaipén y todo el mundo lo relaciona con la música. Mi papá, mis tíos siempre se han dedicado a la música, está el Grupo 5 y la orquesta Candela, y mis primos tienen varias orquestas. Los Yaipén somos pioneros en la música norteña, y es lo más grande que podemos tener.

-¿Qué han hecho bien los Yaipén?

Creo que la clave del éxito es la pasión con la que cada uno hace su música. Me emociona ver la dedicación y entusiasmo que ponen mi papá y mi tío.

-Añadiría que, además del talento musical, está la visión de llevar el grupo como una empresa, personas que han visto en la música una oportunidad de negocio.

Obviamente. A pesar de que empezamos empíricamente, ahora ya somos una empresa formal con todos los beneficios.

-¿Y hoy el sector de la música, por lo menos en la cumbia, ya se ha reactivado?

No al 100%, pero poco a poco. Esperemos que en 2022 lleguemos, al menos, a un 80%.

-Ya toca que más de una orquesta de cumbia peruana se internacionalice, entrar a mercados más allá de las colonias peruanas.

Es para lo que Hermanos Yaipén está trabajando en estos momentos. Esperemos se pueda dar el próximo año. Nuestra música ya entró a Argentina, Bolivia, Chile, México. La cumbia peruana quedará bien en alto.

-¿Qué hace especial a la cumbia norteña?

El estilo de los Hermanos Yaipén es una cumbia romántica, cumbia elegante.

-¿La cumbia es el género más popular del Perú?

Yo creo que sí. Según los rankings del año, la cumbia sigue siendo de las más escuchadas en todo el Perú. Somos un país cumbiero. La cumbia la baila todo el Perú; hoy todos lo bailan, desde la clase más alta. Todos ya saben que sin cumbia no hay fiesta (risas).





AUTOFICHA:

- “Soy Elizabeth Karen Yaipén Uceda. Nací en Chiclayo. Estudié el colegio aquí y luego estudié en la Universidad Mogrovejo, posteriormente llevé cursos en IPAE y en varios lugares. Estudié Administración en la universidad, pero no acabé la carrera; y de ahí me pasé a Marketing”.

- “Estudiaba Administración porque mis papás tenían restaurantes y karaokes. Pero cuando mi papá empieza con la orquesta, hacía falta que estemos con él. A mi papá y a mi tío Javier les ha costado mucho, desde 2020 que empezaron, cada logro que la orquesta tiene”.

- “No puedo decir mucho, pero para 2022 tienen que estar muy atentos porque Hermanos Yaipén dará mucho que hablar. El sueño es que la orquesta llegue a tener el Grammy que Walter y Javier desean. Y en lo personal, obviamente espero ser la mánager de mi hija cuando se lance como cantante (risas)”.





