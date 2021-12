Dejó el Perú del autogolpe, lo que aceleró su decisión. Dejó el Perú de 1992, del caos y el desorden, donde parecía que nada funcionaba. Partió al país que emprendía los primeros pasos para alejarse del periodo socialista, proceso que había empezado en 1989. Partió al país donde si estaba escrito que el bus llegaba a las 7:18 a.m., llegaba a esa hora. Llegó a Hungría con Rocío, su esposa, al país con el idioma de las 14 vocales, que está entre los cinco idiomas más difíciles de aprender.

En el verano previo a la pandemia, volvió al Perú. Con él llegó un grupo de húngaros como parte de Pacha Travels, empresa de turismo que dirige. Logró que regresen a Hungría un día antes de que empiece la cuarentena. Pero Javier Zea, formado en historia, lingüística y literatura y culturas latinoamericanas, tuvo que quedarse todo ese año y empezó a hacer realidad el proyecto que reposaba en su imaginación. Escribió Az inkák visszatérnek, que traducido es El retorno de los incas, bajo una editorial húngara y el prólogo de Kepes Andras, reconocido periodista y novelista del país europeo. Lucía, su hija, nacida en Hungría, ayudó a traducirlo. Es tal vez el primer peruano en publicar un libro originalmente en húngaro.

Javier Zea es, estima, uno de los 80 peruanos que viven en Hungría. Su casa está en las afueras de la ciudad, en el pueblo de Pilisborosjeno, a 20 kilómetros de Budapest, hacia las montañas, cerca de un bosque, donde ya cae la nieve de diciembre.

-¿Por qué un peruano escribe sobre los incas en Hungría?

Por la información, por lo general, equivocada que manejan sobre las culturas prehispánicas. Hay autores que han escrito más guiados por la fantasía que por las fuentes fidedignas, como el suizo Erich Von Daniken, que tiene un libro muy conocido que se llama algo así como Recuerdos del futuro, donde le da protagonismo a supuestas civilizaciones extraterrestres, un tratamiento sensacionalista. Hay un público que ante el vacío está dispuesto a elegir la información más llamativa. Hay otro autor húngaro que plantea que el origen de las culturas americanas proviene de unas cuevas donde culturas europeas habrían dejado un saber escondido, y que todo lo que saben las culturas americanas lo habrían aprendido de unos textos escritos en láminas de oro. Todo esto me generó malestar y me propuse este libro para aportar con una visión diferente. El segundo motivo para escribir el libro tiene que ver con algo más personal: llevo muchos grupos de origen húngaro al Perú. Luego de mostrarles el país, querían conocer más. Pedían que les recomiende textos, pero no había nada en húngaro. Sí están traducidas novelas como Los ríos profundos de José María Arguedas, El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría y casi todas las obras de Vargas Llosa. Y no hay más.

-¿Qué se sabe del Perú, en general, en Hungría?

Se sabe muy poco, como lo que los peruanos sabemos de Hungría, que es casi nada. Cuando mencionas Machu Picchu, reconocen la imagen porque fue elegida como una maravilla, aunque no saben dónde está ni qué representa. Y lo segundo es el fútbol, no entiendo muy bien la causa; hay muchos que conocen a Cubillas, a Chumpitaz.

-¿Qué les narra a los húngaros en el libro?

He hecho un tratamiento diferente de lo que pueden encontrar en Google. Dividí el libro en dos partes: la sociedad, donde trato de explicar cómo las culturas prehispánicas construyeron una civilización y qué principios utilizaron para ello; y la religión, donde trato sobre los principios que se usaron para construir las creencias que manejaban antes de que lleguen los españoles, como el principio del eterno retorno, de que la vida es cíclica. En el caso de sociedad, priorizo el principio de reciprocidad, del manejo vertical de la geografía andina, por ejemplo. Son principios que no se pueden googlear fácilmente y que, más bien, se pueden interiorizar.

-¿Cómo lo recibió Hungría cuando usted llegó?

Nos sentimos bastante bien en una primera etapa. Pero fue cambiando con el tiempo porque empezamos a extrañar la vida social, la familia, la espontaneidad, las reuniones con los amigos, que en Hungría eran bastante escasas. Allá la familia es papá, mamá e hijos. No se maneja el concepto de primos. Los países latinoamericanos tenemos mucho que aprender de las sociedades europeas, como en el transporte, la seguridad; sin embargo, ellos también tienen mucho que aprender de nosotros, como ser más espontáneos, más sociables, considerar más a la familia.

-¿Hoy cómo es Hungría en medio de la pandemia?

El proceso de cambio de sistema ya está llegando a su fin. Hungría se ha convertido más en un país de la órbita occidental; ya no se diferencia casi nada de España, Francia, Italia. El periodo de transición ha sido de más de 20 años. Lentamente se han ido dejando aspectos heredados de la época socialista. Es una sociedad muy diferente de la que encontré. Hay presencia de grandes empresas internacionales. Cuando llegué no había, por ejemplo, McDonald’s ni centros comerciales. Hoy hay en cada esquina. Y la gente también ha adoptado ese modo de vida. Hablar si es positivo o negativo, es otro debate.

-¿Y cómo se ve al Perú a lo lejos?

Al Perú no lo valoras en una primera instancia. Pero viene un segundo periodo donde te das cuenta que hay muchas cosas positivas que las valoras porque no las encuentras, y es un periodo difícil de asimilar, donde tu país vuelve con más frecuencia a ti. Y seguro hay un tercer periodo donde se busca un equilibrio.

-Publicar el libro y tener la agencia de turismo son formas de buscar ese equilibrio.

Exactamente. Estoy en ese tercer periodo. Trato de valorar lo que he visto fuera de mi país y trato de rescatar lo bueno que tenemos. Con el libro busco hacerles notar a los húngaros que no viven en el mejor de los mundos; que esa sociedad que consideran es la más desarrollada y moderna, desde una perspectiva humana no necesariamente es la más desarrollada, y que si acceden a conocer más sobre culturas ajenas podrían darse cuenta de que también tienen mucho que aprender.

- “Soy Javier Filiberto Zea Aréstegui. Tengo 57 años. Nací en Lima, pero me siento más apurimeño. Mi mamá vino a Lima para que yo nazca y luego volvimos a Apurímac, donde estuve hasta los 9 años, cuando mi familia se fue a Lima. Yo vivía en Chuquibambilla”.

- “Estudié Historia en la PUCP. Hice cuatro años, no llegué a terminar porque salimos hacia Hungría. La licenciatura en Lingüística y el master en Literatura y Culturas Latinoamericanas los hice en Europa. Tengo una empresa de turismo en Perú que tiene su partner en Hungría”.

- “Estamos empezando a llevar turistas peruanos a Hungría; tantos años allá puedo decir que conozco la cultura húngara. Estamos en www.pachatravels.hu. El retorno de los incas es mi primer libro; hay la idea de continuar publicando libros. El objetivo es que cada vez más húngaros conozcan el Perú”.

