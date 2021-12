De pronto, esa imagen que tenía al frente lo llevó a un recuerdo de hace ocho meses. Ella lo jalaba de una mano y le decía: “Quiero que conozcas esto de aquí, ven”. Él, un niño, le hizo caso a su madre y juntos se pararon frente a un arco del triunfo.

Despertó de aquel recuerdo y estaba ahí, ocho meses después, parado frente al mismo arco del triunfo confeccionado por el emperador romano Constantino.

Cuando tuvo el sueño, no tenía planeado viajar a Roma ni intuía que su obra sería exhibida en la Plaza de San Pedro, a unas cuadras de aquel arco del triunfo. Manuel Breña acaba de llegar de Italia, hasta donde viajó en representación de los artesanos que confeccionaron un nacimiento a escala real de la comunidad de Chopcca de Huancavelica, que fue elegido por el Vaticano para exhibirse, hasta enero de 2022, por el bicentenario de la independencia del Perú. Consta de 35 piezas, fue confeccionado en una técnica moderna con fibra de vidrio, resina, estructuras de metal, fierros soldados. Breña recreó la Sagrada Familia.

El día del encendido de las luces del pesebre llovió. Cayó un aguacero, pero italianos y turistas contemplaron de pie y expectantes la obra maestra huancavelicana. Primera vez que era exhibido un nacimiento peruano ahí y primera vez que Manuel estaba en el extranjero. Una escena real que primero fue un sueño.

-Manuel, su madre ha sido su gran influencia.

Mi mamá tejía, hacía muñecos de la artesanía Chopcca. Incluso, enseñaba a la gente. También hacía tortas, bordados y era soprano de coloratura, así como Yma Súmac. Cuando ella representaba a Huancavelica, siempre se vestía a la usanza Chopcca y decía que esa era la ropa auténtica. Entonces, todas sus enseñanzas y el ejemplo que yo veía en mi madre he ido aprendiendo. Incluso, ella ganó concursos cuando el maestro José María Arguedas era jurado. Mi mamá ganó el concurso nacional de canto en Huancayo y fue declarada como la cantante del harawi. Ella era Eugenia Martínez. Pasó a otra dimensión espiritual hace un año, tras un derrame ante la tensión por la pandemia.

-Que el nacimiento Chopcca llegue a Roma también debe ser como un homenaje a su madre.

De todas maneras. Un reconocimiento a su labor. Ella era la fuente inagotable de cultura que volcaba sobre mí.

-¿Qué impresión dejó el nacimiento en Roma?

Escuché a bastante gente decir que había mucha ternura en el nacimiento. Me decían que el nacimiento que había sido traído de Perú también representaba a América. La gente lloraba de emoción. Fue una experiencia hermosa. Más de 100 millones de turistas lo están viendo. Ahora la textilería Chopcca es conocida a nivel mundial.

En su visita a Roma, Manuel Breña le entregó al Papa unos recuerdos de la cultura Chopcca.

-¿Cómo fue su encuentro con el Papa?

Tuve el honor de conocerlo y darle la mano. También le di el saludo inmenso de los artesanos del Perú, y el Papa me dijo: “Dale mis saludos y muchas bendiciones”. Sobre el nacimiento, le dije que yo era el autor de la Sagrada Familia, y me dio las bendiciones. Le entregué un pequeño presente que hice, unos muñequitos Chopcca.

-¿Dónde hallamos lo más distintivo de Chopcca en el nacimiento?

En el vestuario de los personajes, que tiene el mismo estilo de toda la textilería de Chopcca, que es un conjunto de comunidades donde todas las familias, hombres y mujeres, trabajan haciendo textilería multicolor. Es un trabajo manual, único; es un trabajo lleno de identidad con valores simbólicos relacionados a su cosmovisión. Son más o menos 16 comunidades que están agrupadas en la cultura Chopcca, que está posicionada entre las provincias de Huancavelica, Acobamba y Angaraes. A la vez, la cultura Chopcca mantiene las variedades de papa, que son más de 300.

-¿En el nacimiento está incluida la papa?

Sí. En los presentes que llevan los reyes hay papa y otros productos de la zona, como oca, mashua, quinua. Uno de los reyes también está tocando la corneta, que es un wajrapuco y el ángel está tocando una especie de quena y, a la vez, toca su tambor.

-¿La cultura Chopcca está invisibilizada en el Perú?

Sí pues, no se le da realce. Uno de los motivos que tuve cuando comencé a hacer nacimientos Chopcca hace 13 años fue difundir la textilería.

-Los chopccas tienen fama de que no se doblegan. ¿Ese espíritu pervive?

Según algunas teorías, los chancas se llamaban anqaras. Los incas, como modo de burla y desprecio, les pusieron chancas, porque chanca quiere decir ‘entrepierna’. De la etnia Anqara viene el pueblo Chopcca. Eran organizados, ven la agricultura como algo que deben proteger. Incluso, en la época del terrorismo este no entró a la zona Chopcca, porque impusieron sus reglas. Los chopccas tienen un lema que dice: ‘Un solo sentimiento, una sola mano, un solo corazón’.

-Como su madre, usted también tiene varias facetas: es músico, escribe y actúa.

Así como mi madre, estoy tratando de recopilar muchos temas de la región. Toco un poco la guitarra y a través de ella trato de recopilar eso, y estoy preparando un trabajo de investigación musical, que lo interpretaré desde la música y también voy a sacarlo en un libro. Cuando era adolescente, me pasó algo muy curioso: Yo modelaba en arcilla; un día conseguí unos trozos de madera del árbol de aliso y apareció mi primo y me dijo para tallar alguna figura. Agarró un hacha y un machete; estaba tratando de tallar y no podía. Parecía que la madera se le había convertido en piedra. Y le dije que me tocaba. Tallaría un ángel San Miguel. Me puse a tallar y vieron que conmigo la madera era como si fuera corcho. Quedaron admirados. La gente me decía que tenía el don para poder tallar. Desde esa vez, con más ganas empecé a hacer más trabajos de imaginería.

-¿Su madre qué le decía?

Era mi hincha. Pero nunca me obligó.

-Usted llevó, de alguna forma, el arte de su madre a Roma.

Sí pues, porque mi mamá mucho me incentivaba para que la cultura de Huancavelica la lleve con mucho orgullo. Ella decía: “Yo quiero que algún día sea conocido mi pueblo”. También me decían: “Siempre tenemos que representar a nuestra tierra, donde vayamos siempre hay que decir que somos de Huancavelica”.

La madre de Manuel.

AUTOFICHA:

- “Soy Manuel Said Breña Martínez. Soy de Huancavelica, nací en la misma ciudad. Provengo de una familia tradicional de Huancavelica por padre y madre. Familias tradicionales, muy conservadoras dentro de lo que es la religión”.

- “Siempre he estado ligado a la cultura. Actualmente, estudio Derecho, pero a la vez me dedico al arte. Estudio Derecho porque también quiero ayudar a mucha gente que acá necesita apoyo, porque a veces los abogados también abusan de mucha gente. Tantas cosas que pasan...”.

- “Mi trabajo se ha expuesto en México, en el Museo de la Cultura Peruana, en el Museo de la Nación. Salí a la palestra gracias a Ruraq Maki. Ellos me trajeron a Lima por primera vez. Y ahora estoy en una exposición colectiva en el Museo Nacional (MUNA). Se vienen nuevas exposiciones y talleres”.

