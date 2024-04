De pronto, un día compró un libro de autoayuda: 12 reglas para vivir, de Jordan Peterson. Lecturas que se vendían como libros para mejorar tu vida. Pensó: si lo leía, mejoraría. Vivía con su madre, su tía y sin el padre, y pisaba la mayoría de edad. ¿Lo leíste? “Sí”. ¿Mejoraste? “No” (sonríe).

Una amiga tenía El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder, un libro casi para principiantes de filosofía. Se lo cambió por el de autoayuda y la filosofía fue como abrir una puerta a otro mundo.

Tiene 25 años y desde el año pasado es oficialmente Sr. Pollito, como le dicen desde niño. Genera contenido en TikTok y en breve tiempo se viralizó. Entre Instagram y TikTok suma casi medio millón de seguidores y acaba de ganar el premio Luces de El Comercio. Creó básicamente dos personajes: el literato y el filósofo, que los interpreta desde la parodia. A veces enfundado en un gabán negro y otras, con un falso cigarro de papel entre los dedos. Casi siempre conectado con la coyuntura. Cultura con humor en videos cortos.

¿Qué lee por estos días? La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa, y Modernidad líquida, de Zygmunt Bauman, que nos dice que todo es fluctuante, nada permanece. La primera, por las noches, y la segunda, para empezar el día.

¿Eres más como el escritor o el filósofo que parodias?

El literato es más creído, más egocéntrico. El filósofo es más humilde. Yo creo que tengo de ambos.

¿Por qué te burlas de estos estereotipos?

Primero me burlé de los literatos, porque cuando comencé a leer, lo hice con novelas y cuentos cortos. Luego empecé a entrar al mundo de los académicos y vi que tenían cierto elitismo, cierto secretismo, como que eran muy alzados.

¿Te tocó vivir alguna experiencia?

Te miden por los libros que lees. Una persona no debería ser valorada por los libros que lee.

Empezaste estudiando Administración.

Pero no sentía que era para mí. Hoy estudiaría Psicología.

¿No escribes?

A lo mucho guiones y cositas sueltas que no creo que sean la gran cosa. Estudiar Humanidades en Latinoamérica es como saltar al vacío, a algunos les va bien y a la mayoría no.

Me comentas que vivías con tu mamá y tu tía. ¿El papá dónde estaba?

Bueno, nunca estuvo.

¿Fue un tema?

Nunca sentí el asiento vacío porque nunca hubo un asiento ahí. Siempre bromeo que el literato no tiene padre (ríe).

¿La filosofía te dio respuestas?

Nunca busqué esas respuestas… Yo leía filosofía para conocerme a mí mismo, ver dónde estaban mis límites del conocimiento.

¿Y esa no es una forma de autoayuda?

Puede tomarse como autoayuda, pero es diferente. La autoayuda te da reglas o la fórmula para que las sigas. La filosofía, casi a la par con la sociología, describe el mundo y trata de interpretar el mundo. Hay filosofía práctica, pero no termina siendo autoayuda.

¿Por qué crees que ha pegado Sr. Pollito: porque te burlas de estos clichés o porque hay un real interés por la literatura y la filosofía?

Los dos. De lo que hago la mitad es humor y la otra mitad trato de que sea cultural, aunque no me termino de identificar con “lo cultural” porque ese ambiente es muy aburrido para mí.

¿Por qué?

Porque todos hacen lo mismo: se posicionan de una manera en la cual ellos te dicen cuál es la información, qué libros leer. Lo que trato de hacer es dar mi opinión. Por eso siempre digo que la vida es muy corta como para no generar controversia.

¿Has intentado entrar al circuito culturoso y, como se dice, rebotaste?

Nunca quise entrar a un círculo del ámbito cultural, no me interesaba. No pedí permiso para hacer las cosas y cuando empecé a burlarme de los literatos me llegaron mensajes como “manchas la literatura”. También he visto videos que lanzan indirectas: “es una burla para la filosofía”. Pero la verdad es que así se llega a más gente. Las personas que son del ámbito cultural se enfocan en la gente que ya lee. Pero cuando hacía los personajes, me daba cuenta de que había mucha gente que no leía. El humor siempre llega a más personas.

¿Y ahora notas que quienes te siguen empiezan a leer?

Sí, me llegan mensajes que me dicen “gracias a ti he empezado a leer” y esos son los mensajes que en realidad tomo en cuenta. El paso de ser un no lector a un lector es muy difícil. Trato de enfocarme en esas personas (los no lectores).

Se dice que “a la gente” no le interesa los temas culturales. ¿Es cierto?

La literatura y la filosofía no se han mostrado de una manera didáctica. La gente sí tiene interés por la filosofía y la literatura, pero no lo sabe aún, hasta que lo muestras.

Según tu público, ¿quiénes se interesan más por estos temas?

Mi público es de 18 a 30 años.

¿Dónde hay más interés?

Dieciocho e incluso niños. Los que más me odian son los mayores de 40. Siempre hay un señor que me hace una crítica (ríe).

Pero como dices, es el inicio.

Quiero entrar a YouTube y salir en El Gran Chef, sería gracioso. No me han ofrecido nada, pero sería interesante. Para que mi tía me vea. La tele sería un check a realizar.

AUTOFICHA:

-“Soy Sr. Pollito, nada más. No doy mi nombre completo porque ya empecé así y creo que por marketing prefiero no dar mi nombre. Igual con la identidad de Patricia (voz en off que dialoga con Sr. Pollito en sus videos). Ella es mi enamorada y sí terminó Administración”.

-“Yo hago reír y Patricia hace todo el trabajo formal. También voy al gimnasio; hice contenido sobre eso, pero no me gustó. Es una parte fundamental ir al gimnasio, porque hay que cuidar la mente y el cuerpo; muchos escritores y filósofos tienen una vida muy bohemia”.

-“Para este año también me gustaría ir a las ferias de libros, fuera de Lima, ir a Guadalajara… Tengo 25 años, nací en Lima, pero mi familia es de Huancayo. Y también tengo El Último Bastión, mi marca de polos de filosofía y literatura, pines y más, y estoy con la librería Desdémona”.









