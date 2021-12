Él nació en pandemia. A Flor de María le dieron de alta en febrero y en marzo de 2020 empezó la cuarentena en el Perú. Este tiempo, casi dos años, también dio origen a un libro. Y hoy posa frente a la cámara, en un brazo descansa Gael y en el otro, sostiene su primer cuento Yo te explico Felipino.

Conserva el cuaderno en que empezó esta historia. Primero dibujó osos, que le llaman la atención a Gael. Al lado escribía lo que le gustaría leerle a su hijo. Eran figuras y textos en que ensayaba con lo desconocido: narrar un cuento ilustrado. No era la primera vez que dibujaba, ya lo hacía en el colegio, pero sí la primera vez que escribía un relato. Conjunto que, finalmente, envió al concurso de la Fundación Baltazar y Nicolás, obra que, junto a otras, estuvo entre las más votadas por el público. Conforman la colección Siembra historias, cosecha amor, cuentos infantiles escritos por madres de Pachacútec y Jicamarca. Se busca fortalecer el vínculo entre padres e hijos a través de la lectura. Proyecto que forma parte del Programa Comunitario CIB de la fundación. Los libros se pueden adquirir en www.fundacionbaltazarynicolas.org. Los fondos son para ampliar el acompañamiento a más de 500 familias de las zonas vulnerables.

Flor de María, de padres separados, me dice que quiso ser diseñadora gráfica, pero recuerda que no acabó el colegio, que llegó a cuarto secundaria, cuando nació su primer hijo, Dylan. Pero sentencia que nunca es tarde. Con 30 años, ya publicó un primer libro, ya creó otro cuento y encuentra en su historia personal una fuente para seguir escribiendo.

-¿Cómo ha sido la experiencia de escribir el cuento?

Una experiencia muy bonita, la primera vez que participo en crear un cuento. Fue dedicado a mi hijo con el apoyo de mi familia y las personas que me acompañan.

-¿Hubo dudas de participar en la iniciativa?

Es que me gusta participar y no me gusta perder. Aunque sea un cuento corto, lo hice con mucho cariño y espero que guste. Pero a la vez nunca pensé que ganaría, porque muchas mamás capaz lo podían hacer mejor que yo.

-¿Por qué eligió contar una historia sobre la pandemia?

La pandemia impidió que los familiares nos pudieran visitar y que estemos cerca de los amigos. Entonces, nos enseñó muchas cosas, como valorar el tiempo que pasábamos en familia. La pandemia nos enseñó a unirnos como familia, a estar más fuertes en nuestras relaciones. El cuento busca que un niño pueda entender lo que es la pandemia. Contando el cuento con mímica o jugando, los niños pueden entender el momento que vivimos.

-Usted quiso ser diseñadora gráfica. ¿Lo intentó?

No, porque salí embarazada cuando estaba en cuarto de secundaria. Todos los planes que tenía no se pudieron realizar. Dejé el colegio, pero seguí para adelante y, como se dice, nunca es tarde para seguir estudiando.

-Se dedicó a formar a Dylan.

Sí, pero nunca me quedé atrás. Participé en programas del Estado. Me llegué a preparar en costura; me dieron mi cartón, con mi hijo chiquito me iba a estudiar.

-Vino la pandemia y tenía en brazos a Gael, su segundo hijo. ¿Cómo fue ese proceso?

Hubo miedo, porque muchas familias tuvieron pérdidas. Encerrada en casa había que cuidar a la familia para que no se contagie. Mi hijo estaba chiquitito. Mi esposo se llegó a contagiar con COVID porque él tenía que salir para trabajar. Lo tuvimos en un cuarto aislado para que se pueda recuperar, no lo llevamos al hospital porque veíamos en la tele que los que iban al hospital fallecían.

-¿A usted le leían cuentos cuando era niña?

Tengo entendido que nunca me leyeron un cuento.

-¿Cómo era usted de niña?

Dicen que renegona, que de todo lloraba. Que cuando me llevaban al mercado y si mi mamá no me quería comprar lo que yo quería, agarraba tierra y me tiraba en todo el pelo (risas).

-Capaz faltó que le lean cuentos, Flor.

(Ríe). Quizás no hubo la oportunidad en esos tiempos, porque mi mamá era sola, mi papá nos dejó cuando yo tenía dos añitos. Entonces, mi mamá no tuvo otra oportunidad, sino solo trabajar. Somos cinco hermanos.

-¿Se siente escritora?

Podría decirse que sí soy escritora de cuentos. Me da mucho gusto y alegría que el cuento que he escrito llegue a muchas familias, y que los padres puedan leerles el cuento a sus hijos.

-¿Se anima a escribir otra historia?

Sí. La fundación de nuevo ha lanzado un concurso y también he mandado mi cuento, pero esta vez en audio. Lo escribí primero en mi cuaderno y desde ahí lo contaba en el audio. Ojalá salga ganador. El título es Gael yendo a casa. Trata sobre cómo mientras cocino en un comedor, mi hijo me jala para ir a casa y yo le explico que tengo que terminar de cocinar, de trabajar. Yo creo que puedo hacer muchos cuentos más.

-¿Qué tuvo que enfrentar al ser madre siendo adolescente?

Fue una experiencia muy dura, porque sentía que mis compañeros me miraban. Me avergonzaba, mi autoestima bajó, porque no seguí estudiando. Todos te miraban, otros murmuraban.

-¿Cómo se recuperó?

Cuando di a luz, la psicóloga del hospital me dijo que yo sí podía salir adelante, que la experiencia nos enseña a seguir adelante.

Flor de María Araya, autora del cuento infantil 'Yo te explico Felipino'.

-¿Ha pensado retomar los estudios?

Sí, para ser una mejor persona y que mis hijos tengan esa guía: que a la edad que tengo puedo terminar mis estudios de colegio. Y que ellos pueden tener carreras profesionales y se puedan defender en la vida, para que no dependan de nadie sino de ellos mismos y del esfuerzo que pueden dar.

-Dylan ya tiene 12 años. ¿Qué quiere ser de grande?

Me dice que quiere ser policía (ríe).

AUTOFICHA:

- “Soy Flor de María Araya Quispe. Nací en Lima, en el Hospital Dos de Mayo. Mis padres son de provincia, mi mamá es de Huánuco y mi papá es de Puno. No conozco ni Huánuco ni Puno, pero en algún momento sí pensé en irme. Tengo 30 años. Estudié hasta cuarto de secundaria”.

- “En el colegio me gustaban las clases de arte y también cuando estudié cosmetología. Pero ahora me gustaría contar mis experiencias en el tiempo de colegio, cómo fue mi vida cuando era pequeña, lo que pasó con mi papá, mi mamá; hay para crear cuentos con lo que he vivido”.

- “Soy presidenta de un comedor autogestionario en Jicamarca, que se llama Ángeles de la Solidaridad Nro. 8, que empezó como una olla común en tiempo de pandemia. Cocino tres veces a la semana en el comedor y de ahí me voy a hacer limpieza. Y hoy mis vecinos me felicitan y me dicen que siga escribiendo”.

