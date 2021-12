Alguna vez viajó a Asia y llegó a una cumbre más alta que el Everest. Y quiere volver. ¿La vida de un empresario es como escalar una montaña? “Pero tienes que aprender que de repente en las primeras montañas que escalas no disfrutas el paisaje”, dice y agrega que no es solo llegar a la cima, sino el proceso hacia ella.

Alejandro Ponce eligió ser economista en un país en crisis. Egresó con honores de la Universidad del Pacífico, fue alumno de Julio Velarde, el actual presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, y luego su jefe de práctica en plena hiperinflación del siglo pasado. Partió a Estados Unidos y regresó con un MBA de Wharton School de la Universidad de Pennsylvania. Fue uno de los fundadores de Nexus Group, la firma de capital privado más grande de Perú, donde ha sido responsable de la adquisición o creación de empresas como Cineplanet, Casa Andina, Innova Schools, Oechsle, Promart, Supermercados Peruanos, UTP, Chinawok y la lista es larga. En 2016 recibió una beca completa de Google para asistir a un curso. Pasó por Sillicon Valley, donde fue testigo de cómo estaba cambiando el mundo. Y hoy tal vez pretende cambiar el mundo con FAVO, start-up nacida en Perú en el año anterior a la pandemia con la finalidad de impulsar el comercio electrónico, casi como un presagio del giro que daría la humanidad en 2020.

Prende la cámara y está bajo el cielo celeste que lo vio nacer. Viste un terno gris y camisa blanca. Interrumpo su asistencia a las bodas de oro de sus tíos, pero sonríe mientras el viento le da en el rostro, a más de 2,330 metros sobre el nivel del mar, en alguna cima arequipeña, cerca del Misti.

-¿La vida de un hombre de negocios es así: 24/7, tiene que abandonar reuniones familiares de un momento a otro?

Literalmente. Y siempre lo ha sido así, sobre todo cuando estás en el negocio de retail, 365 días del año. Igual trato de tener una vida balanceada con mi familia, mis hijos. Pero cuando trabajas 24/7 en algo que te apasiona, es más llevadero. Y en el caso de FAVO, 24/7 es para estar con emprendedores que sabes que estás ayudando.

-Según su historial laboral, usted es un creador de empresas.

No es la primera vez que me lo dicen. Sí, creo que Dios me ha bendecido con esa capacidad de ver oportunidades donde otros no las ven, de tener sueños que otros no tienen y la capacidad de poder ejecutarlos. Soy una persona con mucha fe y que sueña mucho, y la vida me ha dado la posibilidad de crear muchas compañías. Y ahora la última compañía que he creado (FAVO) es la que más me llena el alma por el impacto que estamos generando.

-¿Cada empresa es como un sueño?

Cada empresa ha sido producto de un sueño, producto de una declaración al universo. Para que seas empresario tienes que ser optimista y soñador, porque el empresario por naturaleza es alguien que cree que el futuro será mejor que el pasado. Yo enseño que todo comienza por soñar, creer que el sueño puede ser realidad, atreverte y hacerlo, ese es mi mantra y es un mantra que también lo tenía Walt Disney.

-¿Por qué FAVO es la que más le llena el alma?

Siento que llena más mi propósito. Hace unos años, después de salir de Nexus me fui a vivir a Sillicon Valley en busca de una nueva compañía que quería hacerla con tecnología. Un amigo me mostró una herramienta que usan los japoneses para encontrar su propósito, que lo logras cuando pasa esto: haces lo que más te gusta, tu pasión; tienes que hacer lo que haces bien; hacer en lo que puedes ganar dinero; y hacer lo que el mundo necesita. Y yo creo que en FAVO he encontrado eso. Es una compañía que está permitiendo a miles de personas democratizar el e-commerce, que hoy es un privilegio de las clases más altas. En Latinoamérica solo el 4% o 5% de la venta total de retail se hace en e-commerce, cuando en China es más de 30%. Y las tres razones por las cuales no se democratiza el e-commerce, pese a que usamos más horas el teléfono que los chinos, son la falta de confianza, porque no creemos en eso de ‘yo pago hoy y me lo entregas en una semana’; también está la falta de infraestructura logística y, en tercer lugar, el 80% de nuestra población es pobre y el tamaño de la orden que puede comprar es bajo. Pero con FAVO encuentras un modelo en el cual tienes un emprendedor que es de confianza, estamos creando la infraestructura logística y, en vez de venderle a una persona, él agrega compras y nosotros hacemos la logística a un grupo de personas. A la larga, democratizamos el e-commerce a través de una red de personas cuya mayor parte probablemente son desempleadas.

-¿Alguien que quiera unirse a FAVO qué puede hacer?

Entras a mercadofavo.com, eliges ser emprendedor y llenas tus datos. Es una herramienta donde vas a vender y ganar dinero. Hemos comenzado con productos de supermercado, pero más adelante los emprendedores podrán vender otros productos.

-¿Cómo revertir un factor tan crucial como es la confianza?

La meta de FAVO es incrementar la penetración de e-commerce en Latinoamérica. La pandemia ha acelerado el perderle miedo a lo digital, ha hecho que personas de edades que eran impensables, como mi mamá de 85 años, compren en FAVO. Lo digital es el futuro. Y si tienes miedo, prueba con poquito para ganar confianza.

-Se hizo economista en un país en crisis, donde la desconfianza era mayor.

Vivir en esas épocas te hace ser optimista, siempre pensabas que podías tener un país mejor.

-¿Hoy qué es ser un hombre de empresa?

En general, el ambiente para los empresarios es más fácil: tienes más mercado, menos restricciones, más exposición que la que teníamos en esa época. Pero un tema importante para todos los empresarios de hoy en día es la tecnología. El gran reto es cómo meto tecnología al negocio. Mi sueño es llenar un estadio con emprendedores, en cada país, ganando dinero y democratizando el e-commerce. Sentir que has ayudado.

AUTOFICHA

- “Soy Alejandro Eduardo Ponce Pinto. Tengo 51 años, nací en Arequipa. Viví en Arequipa hasta los 18 años. Vine a Lima para estudiar en la Pacífico. Trabajé tres años en Perú y de ahí me fui a Estados Unidos, para estudiar en Wharton School de la Universidad de Pennsylvania”.

- “En Estados Unidos estuve dos años. Siempre quise ser economista, porque jugaba Monopolio desde chiquito (ríe). Mi padre era vendedor de camiones Volvo y mi madre era una emprendedora nata, ya que ella vendía chifones, enciclopedias y ollas Rena Ware”.

- “A los emprendedores siempre les digo que mi mami habría deseado que existiera FAVO hace 40 años, ella habría tocado las puertas de la residencial Nicolás de Piérola, donde nací. Con FAVO lanzaremos ciudades en Perú, en Brasil ya tenemos 15 ciudades y nos vamos para 50 y abriremos México en 2022″.

VIDEO RECOMENDADO

Además, Pedro Castillo aseguró dar la cara y que no huye del país, ante interrogatorio de la Fiscalía. Y, admiten a trámite habeas corpus presentado por Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, contra fiscales.