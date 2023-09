El día empezó con un cielo despejado, no existía malas noticias, todo estaba a favor para celebrar una de las ceremonias más prestigiosas de la gastronomía peruana, los Premios Summum 2023 . Por ello, desde muy temprano, la organización presentó interesantes charlas a cargo de los chefs más renombrados del país, quienes se encargaron de dialogar sobre sostenibilidad, investigación de productos nativos y la complicada gestión de ollas comunes en la capital peruana.

Los reconocidos cocineros Ana Belaunde, chef del restaurante Limaná; Mitsuharu Tsumura, de Maido; Magda Marquina, fundadora de la Olla Común María Fe; Andrés Rodríguez, jefe de cocina de Astrid & Gastón; y Malena Martínez, investigadora de Mil fueron los protagonistas de la jornada, donde se abordó todo tipo de consultas de la comunidad gastronómica peruana.

“No soy mucho hablar de puestos, pero es interesante analizar que Lima tiene dos restaurantes en el top (Central y Maido, entre los 10 mejores restaurantes del mundo) Todos los peruanos debemos estar orgullosos porque la cocina siempre nos ha dado noticias positivas, la cocina es cultura y debemos apoyarnos entre nosotros y aplaudir el éxito de los demás para beneficiar a nuestro país”, dijo ‘Micha’, chef de Maido, quien obtuvo el premio como mejor restaurante nikkei de Lima en los prestigiosos Premios Summum 2023.

Ante ello, Cecilia Valenzuela, directora del diario Perú21 y cabeza de la premiación a lo mejor de la gastronomía peruana SUMMUM, agradeció a los cocineros por compartir sus experiencias. “Es bueno juntarnos y hacer cada vez más grandes estos conversatorios y Summum es un buen motivo. Este es el segundo año donde ustedes pueden compartir sus enseñanzas”, mencionó.

Por otro lado, Magda Marquina, nacida en la ciudad de Cajamarca, se ha ganado el cariño de miles de residentes del distrito de Ancón gracias a su bondadosa iniciativa de fundar y dirigir la Olla Común María Fe, quien se llevó el premio como Mejor Organización de Olla Común en Lima en Premios Summum 2023

“Es importante que personas como yo seamos reconocidas por gestionar bien”, contó Magda Marquina.

NOCHE DE CELEBRACIÓN

A las 6 de la tarde, cuando la noche se acercaba y las luces comenzaban a alumbrar la Huaca Pucllana de Miraflores, los asistentes y nominados a los Premios SUMMUM empezaban a llegar. No pasó desapercibido la presencia de Javier Wong, Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, José del Castillo, Virgilio Martínez, Gastón Acurio, entre otras renombradas figuras de nuestra gastronomía.

“Ahora el mundo entero consume cebiche”, dijo Javier Wong, uno de los cocineros legendarios, aquellos que precedieron al boom gastronómico, quien recibió el Premio a la Trayectoria Summum 2023.

“La cocina peruana ha sabido salir airosa ante la cocina del mundo”, dijo José del Castillo, chef de Isolina, Taberna Peruana. Este recinto se consagró como el mejor restaurante criollo de Lima de los prestigiosos Premios Summum 2023.

Mientras la noche avanzaba y los aplausos no dejaban de escucharse, Zara Alanya Góngora, chef pastelera de Anlaya, se llevó el premio como Mejor Pastelería.

El recinto, situado en el distrito de Barranco, es el último emprendimiento de la talentosa maestra pastelera, donde se exhiben los más variados dulces, pasteles y bollería.

La mejor pollería y chifa de Lima fueron las categorías más esperadas y que generaron mayor expectativa en los presentes, debido a su popularidad en el país.

Primos Chicken Bar se consagró como la mejor pollería de Lima. Este restaurante es dirigido por la familia Madueño, la cual ha sabido conseguir un lugar especial en el paladar de los peruanos.

Titi obtuvo el premio como el mejor chifa de Lima, una de las categorías emblemáticas de los Premios Summum 2023. El recinto es dirigido por el chef Bruce Loo.

Titi es un clásico con décadas de historia, todo un homenaje a la tradición de la cocina fusión peruano-china. Sus platos, desde los tallarines saltados hasta suculentos platos de sopas y chaufas; son un homenaje a la unión de dos grandes culturas culinarias.

Por segundo año consecutivo, La Mar fue galardonado como la mejor cebichería de Lima. Así, se impuso a otros distinguidos locales que ofrecen platillos elaborados a base de pescados y mariscos, como Costanera 700 o El Mercado.

Equipo La Mar. Foto: Javier Zata para Perú21.

HOMENAJE A GASTÓN

El reconocido cocinero y empresario Gastón Acurio recibió un homenaje en los Premios Summum 2023 por su contribución en la gastronomía peruana. Tras ello, Gastón no dudó en reconocer la labor de las personas que han logrado posicionar a la gastronomía peruana como una de las más importantes del mundo.

“La cocina peruana ha llegado a donde está gracias a la perseverancia de su gente, de sus restaurantes pequeños, medianos y grandes, del campo con sus agricultores defendiendo sus semillas en todos los territorios donde la gastronomía se relaciona, en la agricultura, pesca, cultura, del turismo, en los cocineros, empresarios gente de servicio de sala, trabajadores del mundo del bar, del vino, pisco, todos decidimos trabajar juntos por este sueño que se ha hecho realidad”, sostuvo el durante la celebración anual a la excelencia gastronómica.

De izquierda a derecha: Cucho La Rosa, Gastón Acurio y 'Micha'. (Foto: Javier Zapata para Perú21).

En otro momento, Gastón expresó la necesidad de seguir trabajando para lograr tener un país con mejores oportunidades para todos aquellos que conforman la cadena de valor de la gastronomía. En esa misma línea, señaló que aún no se puede celebrar como se debe mientras exista un alto índice de pobreza en nuestro país.

“Todavía hay tareas pendientes en el Perú y la tarea no acaba hasta que no haya necesidad de tener ollas comunes en un país que celebra su gastronomía, no acaba hasta que todos los agricultores tengan bienestar gracias a la agricultura, hasta que las nuevas generaciones no pueden hacer realidad sus sueños, de que sus restaurantes puedan crecer pese a las trabas que encuentran en el camino y cuando eso ocurra podremos celebrar que la gastronomía es la mejor del mundo”, destacó el chef peruano.

La noche estuvo llenas de sorpresas, sobre todo cuando llegó el turno de homenajear al mejor cebichero del mundo. Javier Wong, escoltado por Gastón Acurio, quien subió al escenario para agradecer el Reconocimiento a la Trayectoria. Lleno de sentimiento, el chef reveló que se jubila de la cocina; lo que generó un ambiente de emoción.

Tras recibir el Premio a la Trayectoria Summum 2023 Javier Wong el Mejor Cebichero del Mundo anuncia su jubilación. Foto: Javier Zapata

Cuando la ceremonia estaba por terminar, la categoría más esperada por los peruanos cerró con broche de oro, el top 20 de los mejores restaurantes del país se hizo presente, lista que este año la encabeza el multipremiado restaurante Maido, de Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura.

“Lo más bonito es esto, estar juntos de nuevo, celebrar la vida, la cocina, la resiliencia. La cocina une, la cocina alegra”, dijo Misha, generando aplausos y gritos del público. Fue una noche épica.