[INTRO] Cuando te tomas una taza de café muchas veces olvidas o desconoces el esfuerzo que hay detrás de esa deliciosa bebida. No piensas en los productores, en los tostadores, en los dueños y dueñas de cafeterías, en la situación de vulnerabilidad constante en el campo y quizás no seas consciente de los altos estándares de calidad que tiene hoy el café peruano, a pesar de todo. Hasta hace dos años y algo yo tampoco sabía de esto, tomaba café y mucho, pero desconocía cómo era la cadena productiva. Ingresar al mundo del café me abrió los ojos, los sentidos y me permitió descubrir historias de fascinante esfuerzo. Molido y Tostado nace con la finalidad de promover el consumo del café peruano y es resultado de un constante recorrido por fincas, investigación, prolongadas conversaciones con gente que cosecha el café, baristas, mis clases en Team Barista Perú y una extensión de La Ruta del Café Peruano, un proyecto colectivo que inicié casi al mismo tiempo en que afiné mi paladar.

El café peruano tiene dos Fridas: Frida Gago y Frida de la Cruz, hija y madre. Ellas cultivan el café en Oxapampa, cerca a la reserva de Sho'llet. Ocupan unas veinte hectáreas, pero cosechan en seis, y en unos dos años se extenderán a diez. Fundo Frida está cerca de la reserva de Sho'llet, lo que hace que la aventura esforzada de trabajar en la finca sea un placer, donde la biodiversidad es inspiradora y un compromiso por proteger el medio ambiente.

"El café es infancia, amor a lo nuestro, regresar a los orígenes. Mis abuelos tenían fundos y se dedicaban a la ganadería y a la siembra. Yo recuerdo a mi abuela tostando el café en la sartén o en una olla de barra. Ese olor está en nuestra memoria. El café es para nosotros unión familiar, pasión y entrega. Ese aroma que te hace sentir maravillas. El café es una unión familiar. Me une a mi mamá profundamente. Ella le canta a cada arbolito de café, y nos enseña a cosechar de manera delicada", dice Frida, la joven ingeniera industrial que hoy es caficultura y emprendedora.

La caficultora decidió traer su café a Lima y colocarlo en diversas cafeterías, así como impulsar la venta por redes sociales. El negocio formalmente nació en 2014.

Frida está presente en diversos eventos cafeteros y es, sin duda, una gran promotora de nuestro café.

"Convivimos de manera armoniosa con el medio ambiente. Tenemos secadores solares y un cuidado especial con los desechos. El lugar es hermoso, y además de estar rodeado de pinos hay plantaciones de palta y plátanos. La tierra es muy buena. No es como Villa Rica, donde se logra abundancia. Una mata te da poco, pero la calidad es alta", me explica Frida, mientras muestra sus cafés cuidadosamente empacados con dos letras; dos efes.

Las Fridas comparten lo que saben con los caficultores de la zona, e incluso los ayudan a controlar la humedad del café o los orientan sobre el tostado. Disponen también de un pequeño laboratorio para catar, y no paran. Esta semana presentaron un concurso -en apoyo con negocios locales- para llevar a amantes del café a su finca. Pretenden que los ganadores vivan la experiencia de la cosecha. Si amas el café o te interesa, un recorrido a los orígenes de la taza puede ser un cambio de chip para aprender a valorar el café peruano y sumarte a la promoción, como me ocurrió cuando llegué a Satipo, y por primera vez acompañé la cosecha de un grupo de mujeres que dejaron la hoja de coca por el café.

Mi mamá es el pilar de esta empresa, me dice Frida. Cuando conocí a su madre descubrí que no exageraba. Doña Frida tiene un amor inmenso por el café y sabe transmitirlo con sus suaves palabras, y su mirada llena de alegría al hablar de la tierra bendita que le permite llevar a las mesas peruanas café especial.

En algunas zonas del Perú, las familias de caficultores ven a sus hijos crecer, mudarse a Lima y olvidarse del campo porque no es rentable. No es el caso de esta mujer. "Yo regresé al campo porque están mis orígenes, y siento que no solo soy una empresaria del café. También tengo una responsabilidad social, una misión", comenta Frida.

Catimor, Caturra y Gran Colombia son las variedades de café que tienen en el fundo. Con 84,7 puntos, el café de las Frida es una deliciosa experiencia.

El café peruano también tiene rostro de mujer y lo encontramos en el campo como en la cafeterías, en las tostadurías y en las escuelas de formación.

Cafeteína es un nuevo emprendimiento que permite comprar café peruano de alta calidad, accesorios y conocer la historia de la marca, así como aprender sobre los métodos para elaborar café. La compra es de lo más sencilla, hay buenos precios y gracias a ello tenemos nuestro café de la semana: ABISINIA. Origen: Kepashiato, Cusco. Notas a hierba luisa, y pasas rubias. Acidez a flor de jamaica, y post gusto a caramelo. Altitud: 1700 msnm.

1. La Taza de Excelencia 2019 ya tiene cronograma y las premiaciones serán en la FICAFE, en Jaén.

​2. El café del distrito de San Miguel del Faique, en la región Piura, ganó el Premio Mundial al Mejor Café, en la séptima edición de la feria Taste of Perú, realizada los días 1,2,3 y 4 de junio en la Universidad de Columbia, en Washington D.C., Estados Unidos.

3. El barista, catador y tostador Federico Bolaños llega a Lima en julio para ofrecer dos talles convocados por la Central de Café y Cacao. Conocido como el hacedor de campeones, su amplia trayectoria de 12 años fue coronada con el triunfo de Joo Yeon, de Corea del Sur, en el Campeonato Mundial de Barismo en Boston. En esta entrevista detalla cómo forma baristas CAMPEONES.

➤EL TIP: LO QUE DEBES SABER DE LA MOLIENDA DE TU CAFÉ GRACIAS A VANESA FABIÁN

Dekano es una tienda especializada para baristas y amantes del café. Estuvimos de visita y encontramos cosas geniales. Está cerca a la Plaza de Armas, en el jirón Callao 220. El lugar alberga Centro Barista Lab, un espacio para aprender del mundo del café.