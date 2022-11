Durante la octava edición de los premios Innovators Under 35 Latam 2022 (IU35), evento que reconoce la participación destacada de los jóvenes que trabajan en el desarrollo de ciencia y tecnología de alto impacto en la sociedad, Mayra Lázaro fue reconocida por usar inteligencia artificial para empoderar a jóvenes al ayudarles a descubrir su potencial y mejorar su futuro profesional para reducir el fracaso escolar y universitario. Con la herramienta Qué Estudiar, Mayra –de 28 años– está cambiando vidas de manera silenciosa pero exitosa, y así lo reconocieron Opinno y MIT Technology Review.

¿Cómo te sientes al ser elegida entre las líderes innovadoras en el Perú a nivel de Latinoamérica?

Me siento muy entusiasmada, afortunada y con muchos retos. Cuando creamos Qué Estudiar, queríamos crear una forma para ayudar a miles y millones de estudiantes y eso lo hicimos a través de la tecnología. Se trata de apoyar a los estudiantes para que puedan identificar para qué son buenos y decidan su futuro profesional. Nos preocupa la deserción escolar y universitaria.

Qué Estudiar nace bajo la premisa de reducir el número de estudiantes que salen del colegio sin saber qué hacer.

Sí, básicamente nace porque yo trabajé por mucho tiempo en corporativos educativos y vi que ese proceso de transición de estudiante de colegio a vida universitaria o vida profesional no había cambiado. Por años se seguía haciendo lo mismo. En las ferias universitarias solo se trataba de vender carreras a los estudiantes, pero no se les ayudaba a identificar en lo que ellos eran buenos. Bajo esa premisa es que nace Qué Estudiar; incluso no solamente para evitar la deserción universitaria, sino del colegio. En las escuelas teníamos casos de deserción porque el estudiante no tenía claro por qué terminar el colegio. Identificamos eso y, en realidad, nos dimos cuenta de que también teníamos que conversar con los colegios, los psicólogos y los profesores, para que nos ayuden a disminuir esa deserción escolar.

¿Cómo funciona la plataforma?

Es una plataforma web que está orientada tanto para el estudiante como para el psicólogo, los profesores y los padres. A nivel de data, cada interfaz tiene distintas funcionalidades, pero es una plataforma 360 para combatir el tema de la deserción y para ayudarlos en su proceso de transición.

¿Cómo llego a Qué Estudiar?

Primero que nada, nosotros trabajamos con colegios. Básicamente tenemos muchas formas de llegar, tenemos estudiantes que nos piden ir a sus colegios. Entonces ellos se inscriben en la plataforma, postulan a su colegio, y acceden a Qué Estudiar. Si eres un psicólogo, también puedes acceder, pero trabajamos directamente con los colegios. Trabajamos en los colegios primero con los psicólogos o los tutores con un acceso a una plataforma en el que pueden ver en tiempo real el avance de cada estudiante. De esta manera permitimos que el estudiante haga su proceso de transición a vida profesional o identificar sus habilidades, todo lo que lo hace único y diferente y que este psicólogo o tutor puede verlo en tiempo real, el paso a paso de cómo va yendo y no lo apure. Esto ayuda también a que, a nivel de colegio, tengan data por provincias. También le sirve al colegio para hacer estructura de data y mejorar aspectos que puedan estar haciendo no muy bien.

¿Cuál es tu profesión?

Yo estudié Negocios Internacionales, pero nunca ejercí. Es un aspecto también por el cual creamos Qué Estudiar. Siempre trabajé en marketing, en aspectos educativos y fue algo que siempre vi. Además, me pregunto cómo habría potenciado el talento que yo tenía desde antes con una herramienta como Qué Estudiar.

Te fuiste por el lado de la inteligencia artificial.

Sí, tengo un socio, que trabajaba en un corporativo que se enfoca en desarrollo de tecnología para el trabajo y educación. En ese tiempo también estaba un proyecto que era de libre conocimiento, una plataforma de libre acceso para libros digitales. Nos unimos para poder crear este proyecto que nació en 2019.

¿Qué retos tienes?

Nosotros empezamos procesando a un solo estudiante en ese año; ahora procesamos más de medio millón. El equipo, lógicamente, ha crecido y el reto es seguir creciendo y seguir impactando en los colegios de todo el país. Hemos trabajado tanto con privados como con el Estado, que en realidad nos ha dado la potencia para el uso de la inteligencia artificial con grandes cantidades de data. Queremos seguir creciendo, ahora estamos en Perú y Paraguay, pero nuestro objetivo es llegar a más mercados para seguir identificando data y mejorar los algoritmos.

¿Cuáles han sido los resultados concretos?

Hemos obtenido más de medio millón de perfiles procesados,

¿Cuáles son las razones más comunes para la deserción universitaria?

Hay varias causas que hemos identificado, una de las más grandes, es que los alumnos no tienen recursos para seguir estudiando. Otro es el tema de que no eligieron bien la carrera y terminan por cambiar o desertar. Otro punto que va con el tema de no haber decidido bien la carrera es que muchos se estancan en ciertos niveles de los cursos y desertan. Hay distintos procesos en los cuales se da la deserción, pero mucho de ello tiene que ver con la base de no haber identificado bien sus habilidades, en lo que ellos son buenos en realidad.





AUTOFICHA

- “Estudié Negocios Internacionales en la USIL. La tecnología abre puertas. Sin ella, Qué Estudiar no habría podido llegar a tanto. Empezamos de manera tradicional y nos dimos cuenta de que no era viable. Ninguna herramienta que quiera ser escalable lo puede hacer sin tecnología”.

- “La educación permite no solo cambiar a la persona que la recibe, sino cambiar a las familias. Yo elegí una carrera equivocada, la terminé, pero no la ejercí. Soy un ejemplo de lo que pasa por la falta de identificar lo que más te gusta”.

- “Mi sueño es que más estudiantes y más personas puedan encontrar eso que los hace especiales y puedan potenciarlo para que puedan crear cosas increíbles. Mi día a día es mucho ver data y trabajar al lado de los colegios para ver cómo podemos seguir potenciando la herramienta”.