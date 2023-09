Samahara Lobatón puso en evidencia a Jefferson Farfán durante su participación en ‘La Casa de Magaly’ y reveló lo que era un secreto a voces respecto a la orquesta donde canta Bryan Torres, agrupación que la ‘Foquita’ niega sea de su propiedad.

En la reciente edición del reality de Magaly Medina, la hija de Melissa Klug le confiesa a Alfredo Benavides y Gabriela Serpa que se siente atraída por el amigo del exfutbolista, y confesó que su mamá no está nada contenta con este nuevo romance.

“¿A qué hora saldrá la promo? (¿Quién es?) El Bryan, el que canta en la orquesta de Jefferson (Farfán). Mi mamá ya me quiere matar”, señaló la influencer, confirmando así que el exdeportista es dueño de la orquesta salsera.









¿Qué dijo Jefferson Farfán?

Hace unos días, el exdelantero de Alianza Lima negó en una conversación con Edson Dávila haber hecho de cupido entre Samahara Lobatón y Bryan Torres, y además aseguró que el músico no trabaja para él.

“Hola, Edson, ¿cómo estás? Quiero dejar en claro que yo no tengo nada que ver en esa relación y Bryan no trabaja para mí. Ellos son adultos y toman sus propias decisiones. él trabaja en la orquesta de mi primo Christian, por favor no me metan a mí en ese rollo”, sostuvo Jefferson Farfán hace unos días.