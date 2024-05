El Día de Star Wars se celebra cada 4 de mayo en todo el mundo y sus seguidores lo hacen notar con distintas actividades temáticas. La fecha se reconoció oficialmente en 2013, tras la adquisición de Lucasfilm y los derechos de la franquicia por Disney el año previo.

Esta fecha hace alusión al juego de palabras que se genera en el idioma inglés entre ‘el cuatro de mayo’ (May the fourth) y el inicio de la despedida típica en el universo de Star Wars ‘que la Fuerza...’ (May the Force). Sin embargo, la primera vez que se hizo público este juego de palabras fue en 1979, dos años después del estreno de la primera película.

“May The Fourth Be With You, Maggie. Congratulations” es la frase que el partido conservador anunció en el London Evening News para felicitar a Margaret Thatcher por asumir el cargo de primera ministra británica en 1979 y en alusión directa a la película que ya cultivaba una creciente legión de fans en todo el mundo. Esta historia de origen fue reconocida posteriormente por Lucasfilm.

Este juego de palabras cobró más fuerza y se empezó a popularizar mundialmente a partir del año 2000 con el inicio de las redes sociales. Convirtiéndose en una frase popular y muy usada justamente el 4 de mayo, por lo que se convirtió en un momento especial para los fanáticos de la saga.

Con el paso de los años, la fecha tomó fuerza hasta llegar a convertirse en un día festivo e incluso se expandió a la vida real con eventos en diversas partes del mundo.

Este día también es aprovechado para estrenar series completas o avances: el final de la serie The Clone Wars 10 (2020); la serie animada Spin-Off de “The Clone Wars”, Star Wars: The Bad Batch (2021) y el segundo trailer oficial de la serie Obi-Wan Kenobi (2022). Todos mediante la plataforma de streaming Disney+

Además, hay ofertas en línea en las tiendas de productos y juegos de Star Wars; comida de la saga en abundancia y eventos en los que se anima a los fans a disfrazarse, a jugar a trivias o simplemente a disfrutar de su franquicia cinematográfica favorita.

