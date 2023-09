Nicola Porcella, quien ha ganado popularidad en México gracias a su participación en ‘La Casa de los Famosos’, desató comentarios al enfrentarse con un reportero del programa mexicano “Chisme No Like”.

El modelo peruano fue abordado por los medios de prensa en el aeropuerto y fue consultado por los rumores que aseguran que pide cosas bastante extravagantes para trabajar.

Ante ello, el exchico reality no pudo ocultar su incomodidad y tras negar rotundamente esta versión, culpó al reportero de inventar cosas para generar contenido.

“Eso lo has inventado tú no yo. Eso lo has inventado tú, yo no lo he inventado. Me molesta que inventen, yo creo que siempre he sido una persona muy honesta, muy real, siempre he estado dispuesto a declarar y a decir las cosas, pero no me gusta que inventen cosas”, respondió el exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

Aunque intentó mantener la calma, Nicola Porcella evidenció su fastidio y evitó seguir respondiéndole al reportero, quien también le preguntó si había intentado colgarse de Wendy Guevara para tener el apoyo de la comunidad LGTBI. En otro momento, negó que tenga exigencias con los empresarios que lo contratan.

“Yo peticiones no tengo. Al contrario, estoy sumamente agradecido de que quieran contar conmigo. En vez de pedir una petición uno tiene que agradecer. (…) Para generar no hay que inventar, hay que preguntar”, sostuvo el integrante del Team Infierno.









VIDEO RECOMENDADO: