“Hagamos algo: ofrezco estos tragos en Instagram, vendo las botellas y recibo un 40% solo por usar mi imagen. Y tú me llevas y me traes”. Le propuso a su amigo de la universidad. Con 19 años, tenía una cuenta en Instagram, era estudiante de Psicología organizacional en ESAN y aquella propuesta se convirtió en su primer trabajo.

Un día tuvo que llevar dos whiskys etiqueta azul a Miraflores. Subió a un departamento donde solo había hombres. Al parecer, de nacionalidad norteamericana. Entró y cerraron la puerta. Eran como 20 personas tomando y fumando. Sintió el peso de sus miradas. Se asustó. Le pagaron y, sin dudarlo, dejó el inmueble. “Siempre he sido así, como agraciada, y llamaba la atención”, me dice. Más allá de esa experiencia desagradable, pensó que era una buena idea que la conozcan en las redes.

Hoy en TikTok a Karenn Paniagua la siguen más de un millón trescientos mil. Muestra complejos prehispánicos, museos o destinos naturales. En Instagram bordea el cuarto de millón de seguidores y es, más bien, un reducto de provocadoras fotos suyas. A la vez, está en OnlyFans, donde se ofertan contenidos eróticos.

Empezó con un video de baile en TikTok y en dos meses ya tenía 100 mil seguidores. “Esto es lo mío”, pensó.

Se dice que gracias a tu trabajo en plataformas digitales como OnlyFans has creado una empresa, tienes dos departamentos y una casa. ¿Es cierto?

(Risas). Es verdad. Pero recalcando que en redes tengo ya casi cinco años. Fui juntando y traté de invertir en todo eso.

¿De OnlyFans son las cifras más altas de tus ingresos?

Sí. Only y otra página que se llama FanCentro, donde también te doy videollamadas; está un poco más cara, pero es otra fuente muy fuerte de ingresos. Y en OnlyFans ya estoy un poco más de tres años. Quiero administrar de manera inteligente el dinero, porque obvio no es para toda la vida. En vez de comprar bolsas carísimas o un auto del año, siento que la mejor manera es invertir en cosas que me puedan generar ingresos sin que dependan de mí.

Karenn Paniagua, la nueva reina de OnlyFans. (Foto: Martin Pauca).

Primero estuviste en TikTok.

Empecé haciendo videos de bailes. Me hice conocida y llegué a los 4 millones de seguidores en un año y tantos. Pensé que eso lo podía monetizar y me creé la cuenta de Only.

¿No tuviste miedo?

Sí, claro. Cuando estoy en el gimnasio digo: “Ojalá que no me reconozca nadie del Only” por un millón de cosas que pueden pasar por la mente de las personas. Pero es algo que uno tiene que asumir: el qué dirán.

O también el acoso.

Y también prejuicios.

¿Pero te ha pasado algo?

Me ha pasado casos de acoso. Yo no soy de salir mucho, mi vida social no es tan social. Paro encerrada en el departamento grabando contenido de lunes a domingo… La cosa es que un fan superloco se averiguó si yo salía, y me lo encontraba en la esquina de donde vivo. Estaba muy obsesionado conmigo, tuve que poner una denuncia y restricciones para que no se pueda acercar a mí a tantos metros, y me la concedieron. Eso ha sido lo más fuerte, pero después todo ha sido bonito, porque tengo seguidores que son lindos conmigo, me dedican canciones… Ahora he abierto una pastelería y me envían retratos míos, es bonito.

Karenn Paniagua, la nueva reina de OnlyFans. (Foto: Martin Pauca).

Entonces, ahora tienes dos empresas.

Hace como dos años creé una empresa de máquinas expendedoras; hice una inversión fuerte, pero sentí que no podía administrarla, porque ocupo la mayor parte de mi tiempo generando contenido. Entonces, he delegado esa función a otra persona y yo recibo un dinero mensual. Las máquinas las tengo en hoteles, en edificios. Además, prometí que una vez al mes haría una ayuda social.

Me dices que casi no sales porque estás grabando contenido todo el día. ¿Es así porque eres obsesiva con tu trabajo o porque prefieres no exponerte a la gente?

Lo del Only lo veo como una representación de mi cuerpo de una manera erótica, sexy, me gusta ser sexy, me gusta hacer bailes sexys, pero también siento que soy introvertida, porque tengo gustos de introvertida: me gusta leer, me gusta estar en casa tranquila, no soy de fiestas, pues me aburro rápido porque no tomo alcohol.

Karenn Paniagua, la nueva reina de OnlyFans. (Foto: Martin Pauca).

¿Dónde está la satisfacción en mostrar tu cuerpo?

Yo pienso que me gusta ser deseada, me gusta que me miren, me gusta llamar la atención cuando estoy en un lugar y que me miren. Siento que a toda mujer le gusta. A mí me gusta y no me da pena decirlo. Me gusta sentirme que estoy bien guapa y que me desean.

No todos se atreven a decirlo.

(Ríe). Siento que es bueno asumirlo porque te das cuenta por qué haces tal cosa, poco a poco va teniendo sentido y uno se va conociendo, y es bonito conocer qué te gusta.

¿A los peruanos nos falta ser más frontales al expresar lo que queremos?

Sí. Hoy vivimos en un mundo donde no solo ves lo que hay en el Perú, las redes sociales te muestran lo que hay en China, España, Europa y uno va despertando y se va dando cuenta que donde vives no son las únicas maneras de vivir ni las únicas costumbres. Es por eso que siento que poco a poco uno va liberándose.

Karenn Paniagua, la nueva reina de OnlyFans. (Foto: Martin Pauca).

Otro detalle interesante de tu historia es que has pasado por dos carreras profesionales: Psicología organizacional, en ESAN, y Administración, en la UPC.

Apenas terminé el colegio entré a estudiar Psicología organizacional y me quedé, más o menos, en el séptimo ciclo. No lo continué porque llegué a postular a un trabajo, me lo dieron, pero nunca fui (risas).

¿Por qué?

Siempre he sentido que tengo que hacer algo propio. No puedo trabajar para alguien más. Obvio, mi mamá se molestó muchísimo.

¿Y la carrera de Administración?

La hice de manera virtual, pero no la acabé porque terminó la pandemia y teníamos que regresar a clases de manera presencial; y debo de confesar que me daba cosas estar en el salón y que me digan “ella es la que hace videos”.

¿Tus padres cómo asumen el trabajo que tienes?

Lo de Only, obviamente, les molesta. Mientras más conocida me haga, imagino que más les molestará. Pero me siento afortunada porque sé que me aman. A lo mejor se pueden sentir decepcionados, pero igual están conmigo. Y también sé mis límites.

¿En algún momento cuestionas lo que haces?

A veces me pongo a pensar si estaré haciendo lo correcto. Pero estoy enfocada en lo que quiero lograr. Vivo contenta. Me siento feliz de algunas cosas que he logrado.





AUTOFICHA:

-“Soy Karenn, con doble n, Giovanna Paniagua Moreno. Tengo 25 años, nací en Lima. Acabé la secundaria e ingresé a ESAN de frente para estudiar Psicología organizacional. Vino la pandemia y entré a la UPC para estudiar Administración”.

-“Todos los días leo sobre administración. Me levanto a las seis de la mañana y subo mi contenido, no lo puedo delegar, porque son fotos sexys. Hago una sesión de fotos una vez al mes y todo es profesional, y las distribuyo en el mes”.

-“A las 8:30 a.m. contesto mensajes. Desayuno y me voy al gimnasio. Cuando regreso, o voy a mi pastelería o hago TikTok o hago videos o hago videollamadas. También toco el violín, tengo un profesor virtual y él me da clases. Lo hago por placer”.





Entrevista completa a Karen Paniagua:





