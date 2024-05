Algo que muchos fanáticos de la saga de películas de Star Wars quizá no saben es que el idioma de los antiguos Incas, el quechua , ya se hablaba hace tiempo en una galaxia muy muy lejana.

El estreno del 'Episodio IV: Una nueva esperanza' en 1977, la primera película del exitoso universo galáctico de George Lucas, trajo consigo un hecho peculiar, uno de los alienígenas principales que aparecen en la película habla quechua.

Se trata del cazarecompensas 'Greedo', quien fue contratado por el gangster 'Jabba' el 'Hutt' para dar caza a 'Han Solo'.

En la emblemática escena en la que 'Greedo' tiene una breve conversación con 'Han', miles escuchamos el perfecto inglés del contrabandista, pero quizá algunos peruanos se sintieron como él, al entender el enigmático idioma de 'Greedo'.

Parece ser que para algunos productores de la afamada cinta, el idioma de los incas resultó ser de una sonoridad tan intrincada e interesante, que decidieron crear un diálogo exclusivo para su personaje en esta lengua.

Sin embargo, es un diálogo que más parece traducido con Google Translate, ya que no tiene una coherencia, si no más bien parece ser un cúmulo de palabras en quechua. En la escena se logran percibir palabras como “qhenchalla”, que significa “mala suerte” o “q’enqo” (laberinto).

Lamentablemente, ‘Greedo’ no vivió mucho para seguir difundiendo su hermoso idioma por la galaxia, pero al menos tenemos la certeza de que en ‘Rodia’, el planeta del que proviene, seguramente deben existir otros ‘rodianos’ que la hablen con fluidez.





¿Por qué se celebra el Día de Star Wars el 4 de mayo?





El Día de Star Wars se celebra cada 4 de mayo en todo el mundo y sus seguidores lo hacen notar con distintas actividades temáticas. La fecha se reconoció oficialmente en 2013, tras la adquisición de Lucasfilm y los derechos de la franquicia por Disney el año previo.

Esta fecha hace alusión al juego de palabras que se genera en el idioma inglés entre ‘el cuatro de mayo’ (May the fourth) y el inicio de la despedida típica en el universo de Star Wars ‘que la Fuerza...’ (May the Force). Sin embargo, la primera vez que se hizo público este juego de palabras fue en 1979, dos años después del estreno de la primera película.

“May The Fourth Be With You, Maggie. Congratulations” es la frase que el partido conservador anunció en el London Evening News para felicitar a Margaret Thatcher por asumir el cargo de primera ministra británica en 1979 y en alusión directa a la película que ya cultivaba una creciente legión de fans en todo el mundo. Esta historia de origen fue reconocida posteriormente por Lucasfilm.





