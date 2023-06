Jessica Newton fue consultada sobre la ex Miss Perú Eco 2021, Lesly Reyna, en específico sobre su incursión en OnlyFans que le estaría generando ganancias de hasta 6 mil dólares por su contenido.

En ese sentido, la organizadora del certamen de belleza Miss Perú, que siempre ha tenido una opinión estricta respecto al cuidado de la imagen de las modelos, expresó que Lesly Reyna está tomando una decisión “sobre su cuerpo” a abrir un OnlyFans.

“Está tomando una decisión sobre su cuerpo, para su vida. Ella ya dejó la organización del Miss Perú como reina, pero eso no significa que yo no le siga teniendo cariño. Que ella abra un OnlyFans es una decisión de ella, para ella. A mí me puede gustar o no, pero hasta ahí”, dijo Newton en sus redes sociales.

Asimismo, dijo que respeta la decisión de la modelo y que su aprecio se mantiene intacto.

“No tengo derecho a criticar la vida de los demás. Todos tenemos libertad. Si ella cree que esto es bueno para ella, yo le daré mi opinión y respetaré su decisión. Mi compromiso, cariño como amiga y mujer, está intacto”, señaló.

Fue la misma Lesly Reyna, que ahora radica en Estados Unidos, quien reveló en el programa de Magaly Medina que tiene una cuenta OnlyFans y, pese a las críticas, no se avergüenza.

“El OnlyFans es un ingreso extra que me está ayudando. No me avergüenzo. Esto me da la posibilidad de ayudar a mi familia, a mi papá, a mis hermanos, me está ayudando a educarme y hay bastantes niveles, pero ahora estoy tranquila y por ahora no pienso llegar a más”, sostuvo la ex Miss Perú.