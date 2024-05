Christian Domínguez está nuevamente en el ojo de la tormenta, pero esta vez por temas alejados a su vida personal y es que una empresaria lo acusa de haberla estafado con la franquicia de su chifa ‘Tusan Wok’.

Maritza Loza lloró ante las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ al explicar que el cantante y su socio le ofrecieron su franquicia como un negocio rentable, y que iba a tener ganancias mensuales de hasta 30 mil soles.

Según explicó, el cumbiambero le aseguró que iba a invertir 70 mil soles para la instalación del local, pero terminó gastando 300 mil soles, dinero que obtuvo gracias a préstamos de sus familiares y bancos. Pese a todo, el chifa fue inaugurado el 29 de diciembre 29 de diciembre del 2023, pero tres meses tuvo que cerrar.

La madre de familia asegura que el negocio no funcionó y fue un fracaso total. Según cuenta, Domínguez no la asesoró, no cumplió con la publicidad y sólo se apareció en la inauguración. Ahora está en la ruina, una situación que la ha llevado a pensar en quitarse la vida, por lo que pide entre lágrimas que le devuelvan su inversión.

“Si no tuviera a mi hijita o a mi esposo, me moriría, me suicidaría creo, pero no puedo. Me siento estafada”, sostuvo la agraviada.

Las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ fueron en busca de Christian Domínguez, pero él asegura que hubo un incumplimiento de contrato y que el local se inauguró pese a que no le habrían pagado.









Christian Domínguez alienta al hijo mayor de Karla Tarazona

El nombre de Karla Tarazona y Christian Domínguez siguen acaparando las portadas de los medios tras rumores de una supuesta reconciliación, luego ser captados juntos en el partido de fútbol del hijo mayor de la presentadora.

Tras ello, la conductora de ‘Prendete’ decidió salir al frente para ponerle fin a las especulaciones luego que Magaly Medida difundiera imágenes de Domínguez y ella en un partido de fútbol. “Estaba viendo el partido de mi hijo, para que la próxima le pido que se siente en la otra cuadra”, señaló.

“Si tuviera que esconderme lo haría porque a mil formas de hacerlo”, agregó.

La presentadora aseguró que no existe posibilidad que vuelva con el músico. “Mi hijo mayor le invitó al partido de fútbol porque existe un cariño grande. Mis hijos le dicen papá y él le trata como hijos. Eso no lo voy a poder cambiar, así me jale los pelos con el otro”, recalcó.





