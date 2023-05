Saca cara. Jessica Newton no dudó en respaldar la coronación de Camila Escribens como la Miss Perú 2023 , luego de convertirse en blanco de críticas en redes sociales. La sobrina de Rebeca escribens es la nueva sucesora de Alessia Rovegno , quien el año pasado consiguió entrar al Top 16 del Miss Universo.

En entrevista con Perú21, la organizadora de certámenes de belleza, Jessica Newton, rompió su silenció y aclaró que Camila cumple con todas las cualidades para ser Miss Perú. Además, señaló que era la favorita del público.

“Camila tiene todas las cualidades para ceñirse a la corona. Incluso, ella ganó el voto popular del concurso... creo que es una niña linda. Estoy feliz con mi reina”, dijo.

Newton mencionó que vio en Camila cualidades que sobresale en una reina de belleza. “Es una mujer perseverante, fuerte, trabajadora, comprometida. Me encanta que sea resiliente”, mencionó.

“Conozco a Camila desde hace seis años, la he visto competir tres veces, pero, sobre todo, la he visto lidiar con una condición física complicada como es el aneurisma cerebral. Ella nunca había hecho público todo lo que tuvo que pasar durante muchos años y a pesar de eso nunca se amilanó para seguir con sus sueños. Eso es lo me gusta de ella”, explicó la directora del Miss Perú.

Jessica señaló que Escribens representará muy bien al Perú en los certámenes de belleza porque tiene experiencia. “Camila logró ser top en el Miss Grand International 2019, siendo muy joven. Además, el hecho de trabajar para una gencia como Elite Model Management en Miami hace que ella practique el manejo emocional y sea responsable”, indicó.

Finalmente, Jessica comentó que la Miss Perú 2023 es la representación de la mujer peruana. “Camila tiene una familia que migró a Estados Unidos para hacer realidad su sueño, y que una mujer hable más o menos el español no la hace menos peruana”, mencionó.

