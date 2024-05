Se retiró oficialmente en 2005 y con 57 años encima Mike Tyson no toma a broma su regreso al cuadrilátero, mucho menos ahora que se confirmó que la pelea que tendrá con el youtuber Jake Paul será profesional.

En declaraciones a la prensa estadounidense, el campeón de pesos pesados reveló que no ha tenido sexo ni ha fumado marihuana en más de mes y medio.

“Durante seis semanas no me he drogado ni tuve relaciones sexuales. Vivo de forma disciplinada ahora, así que ahora tendré que luchar disciplinadamente”, manifestó el boxeador.

Vale recordar que Tyson es un consumidor habitual de marihuana, incluso lanzó su propia marca ‘Tyson 2.0′, unas gomitas de esta hierba con forma de una oreja mordida, en alusión a la pelea que tuvo con Evander Holyfield.

Pelea callejera

Tyson tuvo un enfrentamiento a puño limpio, en plena calle y contra otro peso pesado. Esta pelea callejera se volvió viral en las redes sociales.

Tyson regresó a su barrio de Brownsville, en el distrito neoyorquino de Brooklyn, recordando su juventud al lado de su amigo, el boxeador Shannon Briggs, quien también creció en ese vecindario.

Tras recordar las épocas del pasado, los excampeones se quitaron los polos y comenzaron a intercambiar golpes, para sorpresa y beneplácito de los presentes. Sin embargo, se trató de una pelea amistosa.





Vuelve al ring

El pasado jueves 7 de marzo Mike Tyson confirmó que regresa al ring a los 57 años y tras casi 20 años de retirase del box profesional.

Su contrincante es el influencer Jake Paul, de 31 años, quien ha labrado una carrera como boxeador profesional desde 2019 y quien le garantiza al excampeón una pelea mediática mundialmente.





¿Cuando pelean Jake Paul vs. Mike Tyson?

La pelea de box entre Jake Paul y Mike Tyson está programada para el 20 de julio en el estadio AT&T de Texas.





¿Dónde ver Jake Paul vs. Mike Tyson?

El combate entre Jake Paul y Mike Tyson se verá a través de Netflix, que marca la primer incursión en deportes del canal de streaming.





Declaraciones de Jake Paul

“Va a ser la pelea más grande de la historia. Mi objetivo es convertirme en campeón mundial y ahora tengo la oportunidad de demostrar mi valía contra el mejor campeón de peso pesado de todos los tiempos. Esta será la pelea de mi vida”.





Declaraciones de Mike Tyson

“Si no tuviera estos sentimientos (temor), no entraría en esta pelea. Tengo que tener estos sentimientos para pelear. A medida que la pelea se acerca, menos nervioso me pongo porque es la realidad. Y en realidad, soy invencible”.

