Un viaje de crecimiento personal y profesional, así lo denominó Jaime ‘Choca’ Mandros tras confirmar que viajará a España este mes de marzo para estudiar un máster en Gestión y Comunicación en Turismo Gastronómico .

El comunicador señaló que no se alejará de la televisión, pues estaré haciendo teletrabajo y promete regresar en unos meses con nuevos proyectos televisivos.

El popular ‘Choca’ brindó una conferencia de prensa para aclarar rumores sobre su salida del programa ‘Estás en todas’. “Era un proyecto que tenía en mi vida, pedí una licencia al canal, quienes me dieron el apoyo, pero estaré conectado en una especie de teletrabajo. No me retiro de la televisión porque regreso, pero por ahora me tomo un respiro. Ya regresaré presencial con más conocimiento”, mencionó.

Agregó que desde la ciudad de San Sebastián se enlazará en vivo para presentar los ‘chocahuariques’ de la madre patria. “Me han pedido enlazarme los sábados en vivo para ‘Estás en todas’, esa ha sido la condición para que me hayan dado permiso”, reveló.





Proyectos gastronómicos televisivos

A su regreso, ‘Choca’ sostuvo que conducirá un programa gastronómico por Canal N y no descartó también estar frente a MasterChef, que vuelve por América TV.

“A raíz de que el canal hizo oficial la adquisición de MasterChef, a mí me tocó estar en todo el tema de las coordinaciones, hasta el momento estoy involucrado, y emocionado porque es el reality más importante de gastronomía a nivel mundial. Hace varios años lo hizo Gastón Acurio y ahora regresa el espacio con un nuevo desarrollo”, refirió.





Yaco Eskenazi como el nuevo jale de ‘Estás en toda’

“Había conversaciones con Yaco hace tiempo porque desde hace mucho se tenía la intención de ser tres en la conducción. Yaco es muy cercano a la casa, necesitábamos a alguien que tenga experiencia. Además, para que el público pueda conocer un poco cómo es la ‘pareja de la televisión’, pero también vean cómo se pica Yaco o Nataly. Yo me siento muy cómodo con él, y funcionó porque levantó el ratin”, señaló el popular ‘Choca’.

