Fiorella Cayo no dudó en utilizar sus redes sociales para contar su verdad luego de que el programa ‘Amor y Fuego’ difundiera un video de ella dándose unos apasionados besos en Punta Hermosa , con quien sería su nuevo galán. La bailarina reveló que sienta pena por Rodrigo González y Gigi Mitre, a quienes consideraba amigos.

La bailarina arremetió contra de los conductores del programa de espectáculos. “Me ha dado un apena enorme ver cómo dos personas que yo consideraba mis amigos... Rodrigo aunque no lo vea, nos conocemos desde muy chicos. Siempre lo conocí como un chico A1 y buena persona. A Gigi también la conozco hace años porque estudió en mi escuela el curso de actuación y consideraba una chica buena”, dijo la artista peruana.

La cantante señaló que los comunicadores usaron su poder en televisión para exponerle y dejarla mal. “No es ver besos apasionados, si no es ver como dos personas usaban su poder mediático para exponer mi intimidad y alimentar el morbo de nuestra sociedad”.

Ante ello, recalcó que se encuentra soltera, pues se divorció hace más de un año de Miguel Labarthe por lo que no puede considerarse como un ‘ampay’. “No estaba haciendo algo mal, no tengo ningún compromiso con nadie. Soy una mujer libre”.

De acuerdo con Fiorella Cayo, en el video presentado por ‘Amor y Fuego’ hubo una conversación previa, lo que le motivó a besar al desconocido galán. “Lo que más me motiva besarme, aunque yo no deba dar alguna explicación, son los abrazos tiernos que recibí, luego de un abrazo con mucha ternura me provocó que le diera unos besos”, señaló.

“Esos besos fueron apasionados porque soy apasionada”, recalcó.

La cantante también señaló que en todo momento estuvo consiente, pues ella no toma alcohol, por lo que se preocupó de que alguien les vaya a grabar. “Dije ‘tengo que dejar tener ese miedo’ y disfrutar lo que el presente me da hoy”.

“No está bien que alguien me siga y se esconda para grabar. Nosotros no estamos en un parque o en lugar con mucha gente”, recalcó.

Sobre Peluchín y Gigi

“Lamento mucho que se hayan comportado así conmigo, sé que es su trabajo y lo respeto, pero ustedes también debieron hacerlo conmigo y sobre todo respetar la amistad que tuvimos, que creo que teníamos”, dijo la artista peruana.

La cantante volvió a recalcar que protagonizó esos besos porque creyó que estaban solo. “Yo no me besé frente a personas porque se supone que no había nadie. No tenían ningún derecho de compartir algo mío con todo el mundo”.

La artista lamentó la actitud que tuvieron Rodrigo y Gigi con ella. “Me da mucha pena por Rodrigo y Gigi porque los consideraba mis amigos y no les importó nada exponerme para burlarse como si nada ”, dijo la cantante.

“Rodrigo yo nunca hubiera sacado un video tuyo besándote con algún novio, así me hubieran pagado millones. Nunca lo hubiera hecho. Tú eres un hombre que mereces todo mi respeto. Gigi igual para ti, te quiero mucho”, finalizó diciendo Fiorella Cayo.

