El primer cruce en la ronda de semifinales de la Champions League será entre dos viejos conocidos: Real Madrid vs Bayern Múnich, reviviendo el clásico europeo de la alta competencia.

Sin duda es el momento perfecto para que ambos equipos muestren sus credenciales y busquen avanzar hacia el título más importante en Europa a nivel de clubes.





¿Cuándo y dónde se juega el Real Madrid vs Bayern Múnich?

El partido Bayern Múnich vs Real Madrid se disputará este martes 30 de abril, en el Allianz Arena de Alemania.





¿A qué hora juega el Real Madrid vs Bayern Múnich?

El partido entre alemanes y españoles se jugará a partir de las 2 de la tarde, hora peruana.





¿Qué canal transmitirá el Real Madrid vs Bayern Múnich?

Bayern Múnich vs Real Madrid será transmitido en Sudamérica y Centroamérica por ESPN es cable y por streaming a través de Star Plus y DireTV GO.





Real Madrid vs Bayern Múnich: antecedentes

Por Champions League, Real Madrid y Bayern Múnich se han enfrentado en 26 ocasiones, dejando un ligero saldo positivo para los españoles: ganaron 12 veces, perdieron 11 y empataron 3 veces.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis