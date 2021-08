Después de que se destapara el caso de Los Dinámicos del Centro y sus supuestos vínculos con los gastos de campaña con Perú Libre, el ahora primer ministro Guido Bellido señaló que lo más importante es que primero culmine “el proceso de investigación” para que luego se determine a los responsables y si efectivamente estos están relacionados al partido, evitando condenar las acciones de dicha organización criminal, integrada por altos mandos del partido al que pertenece.

Esto no es nada extraño, pues Bellido mantenía un relación de confianza con Arturo Cárdenas, exsecretario nacional de Perú Libre y cabecilla de Los Dinámicos.

Hoy, Bellido, Cárdenas y Vladimir Cerrón, dueño del partido, han sido incluidos en una investigación por lavado de activos, derivada del caso de Los Dinámicos. El inicio de esta investigación por lavado de activos, encabezada por el fiscal Rafael Vela, está basado en pruebas contundentes como conversaciones telefónicas de los involucrados, tales como las que se encontraron en su momento en el caso Cuellos Blancos.

CONVERSACIÓN ENTRE BELLIDO Y CÁRDENAS

En uno de los audios de la investigación fiscal, a los que Perú21 tuvo acceso, el premier Bellido le reclama a alias ‘Pinturita’ que no se habían acreditado personeros del partido para las elecciones e insulta a la dirigente Ana Córdova.

La conversación data del 19 de diciembre de 2020 a las 2:45 p.m.

Guido Bellido: Camarada

Arturo Cárdenas: ¿Qué dice Cusco?

Guido Bellido: Arturo, buenas tardes. Un favorcito. Parece que no tenemos a nadie en el partido porque pucha esa cojuda de la Ana que hasta ahora no tramita aún los personeros ante Jurados Electorales Especiales. La va a volver a cagar, como la vez pasada en las elecciones. Y después nadie dice nada de esta cojuda. No es la primera ni la segunda, es la tercera...

Arturo Cárdenas: ¿Qué está faltando? ¿Personeros?

Guido Bellido: El problema, mira hermano, ella es personera ROC y ella tiene que tramitar la acreditación de los personeros a nivel nacional ante el Jurado Electoral Especial.

Arturo Cárdenas: La acreditación, ¿ya?

Guido Bellido: Ahí, los compañeros de Cusco ya tienen completo. Esa huevada de que no tienen. Hay regiones que tienen su DNI electrónico y de ninguno hasta ahora no presentan.

Arturo Cárdenas: ¿Hasta cuándo hay plazo, camarada?

Guido Bellido: Camarada, es que tú sabes de esa huevada de tiempo, hace una semana atrás. Mira, camarada. Si vamos a dejar las cosas a última hora, yo prácticamente me da cólera...

Arturo Cárdenas: Te entiendo, hermano. Te entiendo.

Guido Bellido: ...que asuman una responsabilidad para que no lo hagan.

Arturo Cárdenas: Y siempre la para jodiendo. Así concreto.

Guido Bellido: Ese toda la vida no sabe pe...

Arturo Cárdenas: Ya. Mándame un mensajito por WhatsApp para que reenviarle a Vladi. Y que...

Guido Bellido: No, no... Lo llamo al camarada Vladimir y tampoco escucha, no contesta...

Arturo Cárdenas: Ya, por eso. Ya, pero escucha. Tranquilo. Mándame entonces, yo le voy a mandar a Ana. (Ininteligible) y de suma urgencia que de trámite a ese tema del Jurado Nacional de Elecciones. (Ininteligible), por el WhatsApp, camarada y tu voz.

Guido Bellido: Mira, pero nosotros no le estamos pidiendo un favor personal a ella.

Arturo Cárdenas: No, pues. No es ningún favor, hermano.

Guido Bellido: Este es tema del partido. No pueden, no pueden. Mira... (Ininteligible). No sé quién está allá hablando del plan del gobierno del partido. El camarada Vladimir tampoco dice nada. Creo que la dirección tiene que funcionar también pe.

Arturo: Ya...

Guido Bellido: No sé en qué cargo tienes a Ana...

Arturo Cárdenas: Yo ahorita esto trabajando, estoy bajando a las bases, hermano. Así para el tema del día 12 que va a estar Pedro Castillo en Junín. Estoy viendo ahí, justo en Chanchamayo.

Guido Bellido: Camarada, por eso. Si no inscribimos, escúchame, si no inscribimos, con las listas que caen, por las puras vamos a estar, como la vez pasada. La vez pasada, en Lima, las inscripciones de los partidos casi más del 50% se han caído.

Arturo Cárdenas: Sí.

Guido Bellido: Eso no es porque tiene la culpa. Eso es problema de la personera. Yo sé lo que te digo, hermano.

Arturo Cárdenas: Ya, pero como te digo...

Guido Bellido: No, pues.

Arturo Cárdenas: Ya, hermano

Guido Bellido: No, no, no... Escúchame, llámala a la Ana y no necesitas decirle... Ya, entro al sistema y no veo ningún personero acreditado. ¿Vamos a tener personeros ante el Jurado Electoral Especial o no? Dile.

Arturo Cárdenas: Ya, listo. Ya, camarada.

Guido Bellido: Ya, dile pues. Tiene que cuadrarla. Porque si no se le cuadra, nunca va a hacer nada y se aprovecha.

Arturo Cárdenas: Sí, sí...Ya. Listo. camarada.

