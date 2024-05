El exdirector de Petroperú, Miguel Atala Herrera, declaró hoy en audiencia de prueba anticipada que entregó, en 43 armadas, más de un millón 300 mil dólares en efectivo al fallecido exmandatario Alan García

Atala contó que, durante el segundo gobierno aprista (2006-2011), el entonces secretario presidencial Luis Nava Guibert lo contactó para pedirle que reciba para él depósitos “por asesorías” en una cuenta bancaria en el extranjero.

En su relato, el exfuncionario indicó que tras comprometerse con Nava, recibió la llamada del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para coordinar la apertura de la cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA).

“El día 8 de octubre (de 2007) a mí me llaman para pedirme una cita, me llama el señor Barata y me dice que quiere una cita conmigo, yo le digo que venga a mi casa, él me llama a pedido del señor Nava (…) Barata viene a mi casa, conversamos por el espacio de 30 minutos, me explica que para abrir esa cuenta que pidió Nava él necesita autorización para que él me presente a un banquero, el banquero es Francisco Javier Jiménez (Francesc Xavier Pérez Giménez)”, narró Atala Herrera ante las preguntas del fiscal José Domingo Pérez.

En esa línea, indicó que este último lo llamó al día siguiente para finiquitar la apertura de la cuenta, cuyo titular sería la empresa Ammarin Investment INC y Atala quedaría como su representante. La cuenta se abrió el 16 de octubre de 2007.

El exfuncionario especificó que la empresa Kleinfeld Services —creada por Odebrecht— hizo cinco transferencias de dinero a la cuenta de Amarin.

“El primer envío fue de 300 mil dólares; el segundo, 300 mil dólares; el tercero de 250 mil dólares; el cuarto de 200 mil dólares; y el quinto, 262 mil dólares”, detalló el testigo. En total recibió US$1 millón 312 mil.

Miguel Atala sostuvo que en 2008, en un evento realizado en Brasil donde acudió el exmandatario García, Luis Nava le confesó que el dinero no era para él sino para el entonces jefe de Estado.

“En 2010 me llama al presidente (Alan García) para que lo visite, estuve en su oficina en Palacio. me anuncié, me recogió una persona en la puerta de Palacio, me llevó a la oficina de Nava y este me acompañó a la oficina del presidente (…) estuvimos conversando de cosas generales hasta que me dijo: “Miguelito, te ha dicho Lucho Nava sobre el tema este”, yo le respondí: “sí, presidente, sí me ha dicho”. Entonces, me dijo: “cuando puedas, sin incomodarte a ver si me puedes ir trayendo (el dinero)”. Me invitó mi cafecito y me retiré”, relató.

“A partir de ese momento empiezo a hacerle visitas al presidente, iba con algo de dinero, los primeros dos envíos de dinero fueron en 2010 en Palacio, los siguientes dos también en Palacio, y no se habló más del tema hasta el 2012. Nos veíamos en reuniones sociales, él me llamaba para visitarlo, él estaba en una casa que tenía en el cerro de Casuarinas y ahí me aparecí con un depósito, al poco tiempo fui con otro depósito (…) luego fui a visitarlo a la Universidad San Martín, en el Instituto de Gobierno, estuve ahí entre cuatro y seis veces, he ido viéndolo a él entre 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, que fue el último año que por este tema nos vimos (…) lo que es ajeno hay que entregarle a quien es dueño, yo no me quería quedar con el dinero”, refirió.

El exservidor público, quien se convirtió en colaborador eficaz en el caso Metro de Lima, reveló que enviaba a sus hijos y a su asistente a hacer los retiros de dinero al banco, entre US$5,000 y US$9,900. Finalmente, a García Pérez le entregaba sobres que contenían entre US$20,000 y US$50,000, según su versión.

Contó que si bien recibió US$1 millón 312 mil en la cuenta de Amarin, entregó a García más de US$1 millón 300 debido a los intereses que se ganó en la BPA.

“Le entregué (a Alan García) 1 millón trescientos treinta y tantos mil dólares ¿por qué le entregué la diferencia? para la última liquidación fui con mi documento en mano, porque así llevaba la cuenta, y le dije “acá el dinero más los intereses que he recibido”, dijo.

La declaración de Miguel Atala se realizó en el proceso penal que se sigue contra exfuncionarios del gobierno aprista, como Luis Nava y Enrique Cornejo. La defensa del exgobernante y sus allegados han rechazado esas afirmaciones.

Alan García se suicidó el 17 de abril de 2019 en Lima, cuando un equipo de policías y fiscales llegó a su domicilio en Miraflores para ejecutar una orden de detención preliminar en su contra.

