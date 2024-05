Tras conocerse que el coronel Harvey Colchado presentó una acción de amparo para volver a ser jefe de la Diviac, el ministro del Interior, Walter Ortiz, dijo que en su caso, por el que fue suspendido del cargo, no existe injerencia política.

“Cada vez que me han preguntado (sobre el caso Colchado), he dicho que no hay ninguna injerencia política. La Policía tiene su órgano de control que es la Inspectoría General. Es la que investiga, denuncia y decide, cuando un efectivo policial, ya sea oficial o subalterno, ha cometido una infracción grave o muy grave. El reglamento disciplinario tiene respuesta a eso”, dijo el ministro, al ser consultado si es que ha existido interferencia por parte del gobierno.

Un recurso de amparo ante el Poder Judicial para anular su suspensión del puesto de jefe de la Diviac dispuesta por la Inspectoría General de la Policía Nacional, se recuerda, fue presentada este jueves por el coronel Colchado.

El13 de abril último, luego de que se filtrara una foto que él compartió en Whatsapp de la torta de cumpleaños que le regaló su equipo, fue separado de su cargo.

Una imagen alusiva al allanamiento de una vivienda tenía el pastel de su cumpleaños.

Días antes de la entrega de ese presente, el 30 de marzo, Colchado lideró el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte, en Surquillo.

LA HISTORIA

En el escrito presentado al Tercer Juzgado Constitucional de la Corte de Lima, el coronel policial alega que se le ha vulnerado sus derechos básicos debido a la “falta de motivación” del proceso administrativo que se le inició.

Aseguró que la apertura de esa carpeta se realizó sin una indagación previa, y cuestiona que pueda imponérsele una medida disciplinaria por la celebración de su onomástico.

“Ninguno de los elementos acredita que el día 11 de abril del 2024 haya celebrado mi cumpleaños en la DIVIAC con la referida torta, y que dicha hipotética fecha haya sido continua con la fecha de allanamiento a la casa de la mandataria, debiendo precisar que dicha hipótesis —negada, por cierto, por la defensa—, es absolutamente falsa. Tampoco acreditan que haya sido el suscrito quien compartió la imagen en mi estado de WhatsApp, y que esa imagen de por sí represente el allanamiento al inmueble de la mandataria”, se lee en el documento revelado por Perú21.

La separación de Colchado como jefe de la Diviac implicó automáticamente su exclusión del equipo policial que apoya al equipo especial contra la corrupción en el poder (Eficcop) que lidera la fiscal Marita Barreto.

“La imposición de la medida preventiva (suspensión) tiene un cordón umbilical con la resolución de apertura del procedimiento disciplinario sancionador. Si la primera es inválida, la segunda también lo es. No hay manera que sobreviva si la primera tiene un vicio de inconstitucionalidad congénito. De cara a la observancia del principio de proporcionalidad, si la primera lo infringe, la segunda arrastra tal infracción. Ya ambos actos administrativos resultan inconstitucionales por tal razón”, añadió en su requerimiento.

