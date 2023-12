La violencia no cesa en nuestro país y ahora aumenta contra aquellos que no pueden denunciar: los animales. Los casos registrados en Lima apuntan sobre todo a perros y gatos que, con o sin humano a su cuidado, viven un riesgo constante debido a agresivas personas que no le temen a la ley.

Caso ‘Dachi’

A finales de agosto, un caso despertó nuestra indignación: un sujeto atacó con 18 puñaladas a una pug de dos años llamada Dachi. ¿La razón? La perrita era mascota de su expareja y en venganza decidió lastimar al pequeño animalito.

El autor de esta agresión fue identificado como Alonso Santa Cruz Tupac Yupanqui y a comienzos de septiembre fue recluido en el penal de Lurigancho para cumplir una condena de un año y seis meses.

Sin embargo, la salud de Dachi todavía se viene estabilizando, pues además de heridas físicas sufrió daño emocional.

Justicia para Torito

Otro caso de maltrato animal que remeció al país fue el pasado 1 de noviembre. Esa vez, vecinos de Villa María del Triunfo denunciaron que un perrito, que vivía en las inmediaciones del mercado San Fernando, fue ultrajado y torturado.

Torito, como era llamado por los trabajadores y vecinos del mercado en VMT, pedían justicia para el perrito, solicitando además las cámaras de vigilancia para dar con los responsables de tan execrable hecho.

“Yo, después de dos días, me entero. Unas señoras del mercado comienzan a contarme a mí, mira lo que ha pasado con ese perrito, que fue violado, yo he hablado con la señora que la da de comer, y está sufriendo ella”, declaró una ciudadana al noticiero ATV.

El can padeció por tres días hasta que sus rescatistas decidieron dormirlo el pasado 25 de octubre para que no sufra más.

Menta

Menta, una perrita que se encontraba paseando junto a su dueño, el actor Andrés Wiese, fue atacada por una mujer en Miraflores. El hecho se volvió viral luego de que el exintegrante de ‘Al Fondo Hay Sitio’ hiciera público el video en el que registró la agresión.

La actitud de la mujer causó la indignación de los ciudadanos, quienes hicieron un plantón en el lugar de la escena para reclamar por los derechos de los animales. Ante ello, la vecina agresora se pronunció en ‘Amor y Fuego’ y justificó su accionar.

“Hay gente que necesita ir a hacer publicidad para revivir su carrera artística (...) menos tiene derecho uno a tirarle caca... esta es mi propiedad”, dijo para defenderse.

El tema no quedó ahí. A la casa de la agresora llegaron miles de personas junto a sus mascotas y entre gritos exigían que la mujer salga de su vivienda. Fue Wiese quien a través de sus redes sociales hizo un llamado a la calma y aseguró que difundió el hecho solo para advertir a las personas que suelen sacar a sus canes por ese lugar.

Perritos con severo cuadro de desnutrición

El 7 de septiembre se conoció de un caso de maltrato animal gracias a la denuncia de preocupados vecinos del distrito de San Martín de Porres, quienes pidieron ayuda para rescatar a un grupo de perritos que permanecían encerrados en una jaula todo el tiempo.

La jaula estaba ubicada en un local de lavados de autos. En las imágenes registradas por los denunciantes, las mascotas lucían desnutridas y con visibles heridas en la piel.

En el video difundido por ATV Noticias, se ve la desesperación de uno de los canes por salir. Además, se muestra a una perrita que estaba preñada y en mal estado.

La mató para llevarse a sus crías

A solo 20 días de terminarse el año, se registró un incidente de maltrato animal. Esta vez en San Martín de Porres. El indignante caso fue protagonizado por un hombre que tiró patadas hasta matar a una perrita que se encontraba junto a sus crías. Fue un ciudadano que al encontrar la terrible escena llamó a las autoridades.

Los efectivos policiales del distrito trasladaron al acusado a la comisaría Sol de Oro para identificar plenamente al individuo. En su poder se encontró a las dos cachorritas del can.

Las autoridades indicaron que iniciarán una investigación con los videos de cámara de vigilancia cerca de la zona.

Recuerda que el maltrato y el abandono de un animal está penado por la Ley de Protección y Bienestar Animal N° 30407

