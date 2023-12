Rayito es un perrito que nació sin las dos patas delanteras y con poco control sobre las traseras. Además de su condición, el pequeño can de apenas dos meses estaba plagado de pulgas, garrapatas y atravesaba un cuadro de desnutrición y parasitosis. Su destino cambió el 30 de mayo de 2017 cuando Fabiola Alegre decidió ir a su rescate y salvarlo de una eutanasia que lo habría privado de sus próximos seis años de vida.

“A pesar de ser tan chiquito tenía muchos males. Su recuperación fue larga, ya que se le tenía que hacer diferentes exámenes para saber si su malformación era solo física o también interna. Se le hizo un electrocardiograma, estudios sanguíneos. Las patitas de atrás no tenían fuerza y estabilidad, así que tuvo que tener rehabilitación hasta que se logró colocarle la silla 3D”, explica Alegre.

En honor a Rayito, su salvadora funda Fundación Rayito, una iniciativa que hoy alberga a animales que han nacido con malformaciones, que han sufrido amputaciones y a todo perrito o gatito que ha sido víctima de abandono. Además de brindar rehabilitación, también promueven la adopción, esterilización y tenencia responsable de estos seres.

“Decidimos hacer Fundación Rayito para ayudar a más animales con discapacidad y en estado de abandono. El animal que nace con discapacidad se adapta más rápido, pero cuando ellos son amputados por algún accidente les puede costar más la adaptación. Sin embargo, todos lo logran y se acostumbran así como las personas. El responsable a cargo tiene que tener mucha paciencia y dedicación”, añade.

Rayito iba a ser sometido a una eutanasia en el 2017 cuando tenía apenas dos meses de vida.

Lastimosamente, no todos los animales corren con la misma suerte. En el Perú, ya sea por malformaciones congénitas, por conductores imprudentes o producto del maltrato animal, cada año la cifra de estos pequeños con discapacidad crece.

Pirata se encuentra listo para su adopción en Fundación Rayito.

Leopoldo, Negrito y Leona presentan dificultad para mirar luego de perder parte de su visión.

Afortunadamente, algunos de ellos se topan con las responsables de Milagros Perrunos, nombre que calza perfecto con la historia detrás de cada uno de los canes que llegan a la organización: son milagros, sobrevivientes.

“Nos enfocamos en los discapacitados por la falta de conciencia y respeto hacia ellos. La mayoría de veterinarios y personas que ven a un animalito en condiciones especiales creen que lo mejor es eutanasiar a las mascotas. Nosotros queremos darles una segunda oportunidad a estos seres que ya mucho sufrieron en las calles por atropellos o golpes que los dejaron en estas condiciones. Deseamos que vivan a plenitud y que la vida es bella para ellos”, detalla Nathalie Wong de MP.

Sabe que la incapacidad no los inhabilita para dar y recibir afecto. Ellos divierten en su día a día. Aquí la prueba:

“Ellos hacen su vida normal, juegan y disfrutan de la vida como cualquiera animalito gracias a la ayuda que les brindamos nosotros y a las personas que apoyan para que estos perritos cambien su vida”, apunta.

A la fecha cuentan con 90 animalitos entre discapacitados y rehabilitados. Ahora están a la espera de tener una familia que los ame para toda su vida.

“Muchos de ellos usan sillas de ruedas a las que debemos darles mantenimiento cada cierto tiempo y también se les brinda alimento de buena calidad para evitar que enfermen por su condición de postración”, detalla.

Pablito perdió su ojito debido a un accidente que sufrió en la calle tras ser abandonado por sus dueños.

A diferencia de países como Estados Unidos, en nuestro país no existe una cultura de adopción y menos una orientada a los animales con algún tipo de condición.

“En Perú aún no existe una conciencia animal para animalitos discapacitados. Hemos tenido adopciones de perritos con discapacidad, pero en el extranjero que la gente tiene mayor conciencia y conocimiento que una discapacidad no es dificultad para estos perritos para desarrollarse de manera adecuada y feliz”, resalta.

Perrito rescatado por Milagros Perrunos.

¿Cómo la Ley Cuatro Patas podría ayudarlos?

La Ley Cuatro Patas sigue sin hacerse efectiva en nuestro país, perjudicando a cientos de canes y mininos que viven en situación de abandono, en consecuencia, se encuentran expuestos a ataques y accidentes.

Sobre ello, Wong considera que al cumplirse esta norma se podría evitar “muchos atropellos se dan, por ejemplo, cuando una perrita está en celo, porque es perseguida por muchos perros que la siguen cuadras de cuadras pasando por pistas y carreteras, es aquí donde ocurren los accidentes y un animal puede quedar herido”, explica.

“Es la única solución a todo el abandono que existe es esterilizar tanto gatos y perros callejeros”, añade.

Una discapacidad no debe ser motivo para condenar a un animal a una muerte sin dolor. Una mascota que carezca de uno o más miembros de su cuerpo, que no pueda ver o que no pueda agitar su cola, no pierde la capacidad de amar.

- El próximo domingo 3 de Diciembre, el distrito de Jesús María se prepara para recibir a la Adoptaton 2023, evento que busca encontrar hogares amorosos para más de 50 rescatados, entre perros y gatos de todos los tamaños y edades.

- Si ves alguna anomalía en tu mascota, Fabiola Alegre recomienda llevarlo a un médico veterinario, pero también a un especialista veterinario.

