De la necesidad de despenalizar del Código Penal la eutanasia y permitir así que pacientes, en estricto derecho de su voluntad, accedan a una muerte digna, hablamos en Perú21TV con Josefina Miró Quesada Gayoso, abogada de Ana Estrada, quien ejerció su derecho ganado en los tribunales el pasado 21 de abril, y de María Benito, una paciente de 66 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que está a la espera de que el Seguro Social de Salud (Essalud) presente un médico no objetor a su derecho a ser desconectada del ventilador mecánico.

¿Cuál es el legado que deja al Perú el caso Ana Estrada?

Hay un legado judicial, que tiene que ver con el reconocimiento de los tribunales de un derecho a morir con dignidad. Se trata de un derecho nuevo, no explícitamente reconocido en la Constitución. En el caso de María Benito, el precedente de Ana Estrada, la resolución de la Corte Suprema, fue invocado en el razonamiento para la sentencia, pero, además, deja abierta una discusión jurídica y no jurídica con el cuerpo médico, la filosofía, política, bioética, los abogados, sobre la conveniencia, vigencia, constitucionalidad de un delito como el homicidio piadoso, que prohíbe la eutanasia.

¿A quién le corresponde llevar adelante la despenalización de la eutanasia del Código Penal?

La modificación de la ley tendría que, en primer lugar, pasar por el Congreso. Hay otra alternativa: que el Tribunal Constitucional pueda expulsar de nuestro ordenamiento jurídico aquellas leyes que resultan inconstitucionales. El espacio para discutirlo es el Parlamento con la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, la Academia y otros actores.

¿Hay algún legislador interesado en presentar un proyecto de ley para despenalizar la eutanasia?

Tengo entendido que hay un proyecto de ley que busca darle reconocimiento expreso al derecho a una muerte digna, pese a que ya tenemos jurisprudencia que lo reconoce. Es algo así como ponerlo textualmente en la Constitución, pero no estoy segura si es que propone en simultáneo la despenalización de la eutanasia como expresión de muerte digna.

¿Qué enseñanzas a nivel personal y profesional le deja haber defendido la causa de Ana Estrada?

A nivel personal, Ana me enseñó lo que significa luchar hasta el último por tus convicciones frente a un sistema que te contradice, que se resiste a reconocer tu autonomía; tuve el privilegio de acompañarla no solo como abogada, sino como amiga. Y en lo profesional, nunca viví algo así: Ana me cambió la vida para bien y es la forma en la que quiero seguir ejerciendo el Derecho.

¿Hay posibilidad de editar en un libro los poemas de Ana Estrada?

En algún momento hablamos del libro de Ana Izquierdo, ‘El hijo que perdí’, que empezó con un blog y pasó a editarse. Lo conversamos, pero no me llegó a decir si podía convertirse en una publicación.

Respecto al caso de María Benito, ¿hay novedad en torno a los 15 días de plazo que le dio el PJ a Essalud para que presente un médico no objetor para desconectarla del ventilador?

La jueza le ha dado un plazo máximo, pese a que señalamos que era excesivo. Recordemos que su sentencia se emitió el 1 de febrero, ya son tres meses y eso, para quien sufre los embates de una enfermedad que va carcomiendo su cuerpo y generando el temor a perder la vista y posibilidad de comunicarse con el exterior, es una eternidad. El plazo se agotaría, aproximadamente, el 15 de mayo. Queremos invocar a los médicos de Essalud a hacer valer el derecho de María, quien está pidiendo lo que recoge la ley: la Ley General de Salud recoge el derecho de toda persona a rechazar el tratamiento médico cuando ya no es beneficioso para ella... La confusión de Essalud de decir que esto es eutanasia cuando no lo es hizo que llegáramos a un proceso judicial que duró más de cinco meses. Esto que solicita María no es más que la expresión de un gesto de nobleza y totalmente secundado por lo que dicta el Código de Ética Médica.

María Benito, paciente con ELA, busca acceder a una muerte digna.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO