El último domingo, Ana Estrada murió tras ser sometida a un procedimiento de eutanasia. La psicóloga de 47 años había luchado durante años para que el Estado peruano respete su derecho a la muerte digna.

Su abogada, Josefina Miró Quesada, dio mayores detalles sobre el tema. En diálogo con RPP dijo que “la lucha de Ana no solamente ha sido judicial, nos ha permitido ver la vida y la muerte con otros ojos”.

Remarcó que este acontecimiento “nos permite conversar abiertamente sobre un tema que siempre ha estado debajo la alfombra, no nos gusta hablar de la muerte”.

“Es importante hablar de la muerte como parte de la vida, naturalizarla, y entender que a todos nos va a llegar ese momento”, agregó.

A pesar del fallo judicial a favor del reconocimiento a la muerte digna, Josefina Miró Quesada consideró que si no se cambian “las lentes sobre cómo nos aproximamos a la muerte, va a ser difícil que se implemente” la eutanasia.





Procedimiento de eutanasia fue un momento simbólico

La letrada expresó que el procedimiento se realizó de acuerdo al protocolo de muerte digna.

“Y eso dio tranquilidad para que el proceso pueda darse con paz y certeza de que ese día ella se despediría de todos nosotros. Fue un proceso intimo caracterizado por amor, por muchísima paz, tranquilidad, escuchando la música que ella quería”, reveló.

“Fue un momento simbólico y muchos sentimientos encontrados, yo he transitado con ella todo este proceso. Para mí es más que una sensación de tranquilidad, me la imagino volando por las montañas, por el mar, por el aire libre. Eso me da mucha paz. Sé que Ana vivirá por siempre”, dijo emocionada.





Psicóloga peruana Ana Estrada accedió a la eutanasia a los 47 años

La psicóloga peruana Ana Estrada, de 47 años, accedió el domingo 21 de abril al procedimiento médico de la eutanasia —muerte digna—, autorizada, tras cinco años de batalla legal, por la Corte Suprema el 27 de julio de 2022.

“Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final”, se leyó en un comunicado difundido por su abogada Josefina Miró Quesada.

Percy Castillo, exadjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo y quien defendió la causa de Ana en los tribunales desde 2019, declaró a Perú21 que la historia de Estrada, la primera peruana en acceder a una muerte diga, marca doble hito.

“A toda la sociedad peruana le ha transmitido un mensaje poderoso de cómo se puede luchar por conseguir un ideal, un objetivo, aun estando en las condiciones más duras de vida. Y a nivel jurídico, ahora, personas, en igual condición que Ana, podrán solicitar al Poder Judicial reconocimiento a su derecho y poder ejercerlo. Este precedente se convierte en luz de esperanza hasta que tengamos una ley que permita el ejercicio pleno (de la eutanasia) en condiciones dignas”, sostuvo Castillo.





Caso María Benito

La causa de Ana Estrada, quien desde los 12 años padecía polimiositis, enfermedad inflamatoria que la mantenía inmovilizada, fue seguida por millones de peruanos, entre ellos María Benito, una mujer de 66 años con esclerosis lateral amiotrófica avanzada.

En febrero, el Poder Judicial reconoció su derecho a rechazar el ventilador mecánico —tratamiento médico que la mantiene artificialmente con vida—. Sin embargo, ella no puede acceder a su derecho a una muerte digna porque el Seguro Social de Salud refiere que los médicos alegan objeción de conciencia institucional.

“A diferencia del caso de Ana Estrada, donde su médico de confianza practicó la sentencia; en María Benito, esta tiene que desarrollarla un médico de Essalud y, según Essalud, la mayoría de médicos tienen objeción de conciencia, todavía no encuentran uno no objetor que pueda llevar a cabo el procedimiento”, finalizó.





