Todavía no puede creer que su esposo no volverá a casa. Carolina Margarita Calle Cuenca, viuda de Carlos Enrique Flores Revollar (32), el hombre que murió ayer tras la deflagración en Villa María del Triunfo, ya le ha comunicado a sus cuatro hijos de 12, 8, 5 y 3 años lo ocurrido con su padre.

Se enteró de la muerte de su pareja a través de un amigo. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha acercado. Comenta que solo una asistenta social de GESA, empresa en la que trabajaba su esposo, se comunicó para ver cómo se encontraba ella y sus hijos.

“Cuando llegué a casa todo el mundo me decía que él había fallecido y otros que no, que estaba bien. No sabía qué creer. Hasta el día de hoy creo que él está vivo, que está dentro esperándome que lo recoja porque no asimilo que está muerto”, dijo en declaraciones para Perú21.

Lo único que sabe la mujer de 30 años es que la fuga de gas debe parar para que puedan recoger el cuerpo de su esposo. Solo ha podido ver el cadáver a través de la imagen de un dron.

En redes sociales, Flores Revollar mostraba una vida familiar junto a sus cuatro pequeños y su pareja. En su cuenta de Facebook todavía se aprecian algunas fotografías que muestran los distintos viajes familiares que realizaba.

Su perfil en esta red social también registra que trabajó en Grifos Espinoza, Telesto Developmeny, GESA y que ofreció servicio de bartender a domicilio.

Carlos Enrique Flores Revollar, de 32 años, es la única víctima mortal de la tragedia.

El hombre de 32 años deja en la orfandad a cuatro niños.

¿Qué ocurrió?

Calamidad en Villa María del Triunfo. Una fuerte explosión se produjo ayer a las 4:50 de esta tarde en un grifo de El establecimiento está ubicado en el cruce de Atocongo con Pachacútec. Esto generó pánico entre vecinos y transeúntes, que temieron por su vida.

Tras la explosión en un grifo de Villa María del Triunfo, que ha dejó un fallecido y decenas de heridos, algunas autoridades salieron a dar la cara, como el alcalde del mencionado distrito, que aseguró que se está brindado la ayuda a los vecinos afectados.

“Estamos trayendo carpas y alimentos, todo lo que necesitan las personas en estas situaciones”, afirmó a la prensa el burgomaestre.

GESA SE PRONUNCIA

La compañía GESA, dueña del grifo donde ocurrió la explosión ayer en Villa María del Triunfo, aseguró que se hará responsable por todos los daños.

A través de un comunicado lamentó la muerte de su jefe de planta, Carlos Enrique Flores Revollar (32), y señaló que le brinda el soporte necesario a la familia.

El día de ayer, por la tarde, un lamentable accidente tuvo lugar en nuestras instalaciones colindantes a la estación de servicio mientras realizábamos una operación en nuestra planta de compresión de Gas Natural, ubicada en Villa María del Triunfo.

Al respecto, desde Grupo Espinoza, quisiéramos expresar nuestro profundo pesar con lo sucedido y extender nuestras más sentidas condolencias a la familia de Carlos Enrique Flores Revollar (32), jefe de nuestra planta de compresión, a quien hemos perdido en este terrible accidente. Nuestro equipo está al lado de su familia brindándole el soporte necesario para hacer frente a este difícil momento.

Asimismo, quisiéramos comunicar a las personas que han resultado heridas, o que lamentablemente han visto afectadas sus viviendas, negocios, vehículos u otros bienes, que en Grupo Espinoza no solo lamentamos lo sucedido, sino también nos haremos cargo de reparar los daños causados por la deflagración.

Tanto nuestra planta de compresión de Gas Natural, como nuestra estación de servicios, cuentan con todos los permisos y autorizaciones que exige la norma para operar, y con las coberturas de las pólizas de seguro para hacer frente a esta situación.

De hecho, desde ayer, el equipo humano de Grupo Espinoza ha estado concentrado en evaluar los daños y recoger las principales necesidades de nuestra comunidad para coordinar el acercamiento de ayuda.

Quisiéramos agradecer a los bomberos por su rápida intervención para controlar la emergencia, así como a las autoridades locales y nacionales que han desplegado una rápida red de atención a los heridos. Esta mañana, en Grupo Espinoza, estamos sumándonos a la red de asistencia entregando agua, frazadas, alimento para los afectados y algunos otros insumos como plásticos, calaminas y demás materiales para brindar una cobertura inmediata y momentánea, mientras se activan los procesos de reparación del seguro.

Reafirmamos a la opinión pública y autoridades que tienen nuestro absoluto compromiso y disposición para continuar colaborando en mitigar los daños, a la mayor brevedad posible, y esclarecer las causas de este accidente.

