Una muerte digna. Te compartimos las frases más conmovedoras de la activista Ana Estrada , quien el último domingo accedió al procedimiento de la eutanasia.

Ana Estrada, de 47 años, lucho por doce años contra los prejuicios, batallas judiciales y una ola de críticas que intentaban derribar su decisión para no seguir sufriendo.

A través de un comunicado, se informó este lunes que la activista ejerció su derecho fundamental a una muerte digna y accedió al procedimiento médico de eutanasia.

¿Cómo fue el último día de vida de Ana Estrada?

En una entrevista a Infobae, Ana contó que tenía una lista de pendientes casi concluidas antes de su partida: “Hay cosas que he ido resolviendo y ya les puse un check”.

Estrada aclaró que su despedida con el mundo terrenal estaba planificada, por lo que iba a ser “muy privado” y que estaría acompañada de su médico de confianza. “Eso era lo que EsSalud no me quería dar y al final ya lo conseguimos. Con eso me quedo tranquila. [...] Solo las personas más cercanas a mí me acompañarán ese día”, declaró.

La sentencia en primera instancia que declaró fundada en parte la demanda de amparo que presentó la Defensoría del Pueblo en representación de Ana Estrada fue en febrero de 2021 (Foto: Ana Estrada / Instagram)

Frases más conmovedoras de Ana Estrada

Aunque a Ana no le preocupaba ser recordada, aseguró que se encuentra en la mente y el corazón de muchas personas.

“Yo no estoy pidiendo solidaridad o felicitación, lo que estoy solicitando es justicia”

“Siento que no voy a morir [...] Para mí, la muerte fue en la UCI de EsSalud . Fue una muerte violenta. Me cortaron toda. Acabaron con la vida que tenía. Y yo tuve que volver a nacer, sacar fuerzas y ponerme bien porque tenía un objetivo, tenía que luchar y llegar hasta donde estoy ahora”

“Ya no voy a morir. Voy a estar siempre”

“Esta siempre ha sido una campaña por la libertad de elegir. No ha sido una campaña por la muerte”

“Para mí es una libertad total. He reconquistado algo que había perdido, que era mi voluntad de decidir”

“Aunque suene contradictorio, yo estuve y estoy luchando por mi vida, por mi vida digna, por mi vida en libertad”

“Yo no estoy luchando por mi muerte, yo no me quiero morir”

“No se trata solamente de mí, del derecho a la muerte digna, sino también creo que se trata de un paso para que se atiendan todos los derechos humanos que no han sido atendidos en el Perú”.

¿Qué enfermedad padeció Ana Estrada?

Ana Estrada, conocida por su lucha a favor del derecho a la muerte asistida, enfrentó una dura batalla contra la polimiositis, una enfermedad incurable, degenerativa y progresiva en etapa avanzada que ha paralizado casi todos los músculos de su cuerpo. Esta condición médica lleva al sistema inmunológico a atacar por error los tejidos musculares propios, provocando una serie de síntomas debilitantes.

Hace más de tres décadas, ella padecía polimiositis, una enfermedad incurable, degenerativa y progresiva en etapa avanzada que ha paralizado casi todos los músculos de su cuerpo.

(Foto: Ana Estrada / Instagram)

¿Qué es polimiositis?

La polimiositis se caracteriza por causar debilidad muscular progresiva, particularmente en áreas cercanas al tronco del cuerpo, así como dificultades para tragar y respirar, fatiga, rigidez, adelgazamiento involuntario y dolor muscular. Aunque puede presentarse en individuos de cualquier edad, es más frecuentemente diagnosticada en adultos entre los 30 y 50 años.

