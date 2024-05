La reconocida artista mexicana Ana Gabriel no se encuentra en su mejor momento tras ser diagnostica con neumonía. Tras confirmarse su mal estado de salud, fue la misma cantante quien utilizó su cuenta de Instagram para explicar que debía postergar su último concierto en Chile que estaba programado para el pasado 20 de mayo.

“Desafortunadamente se complicó. Quizás me sentí valiente y no hice caso de las indicaciones médicas, pero bueno aquí estoy”, se le escucha decir a la intérprete de ‘Simplemente amigos‘.

“Les agradezco mucho su comprensión, pero no me suelten de la mano por favor. Los quiero, gracias por el apoyo que me dieron en estas tres noches, pero por mi salud es que yo me tengo que cuidar para poder cumplir con toda la gira hasta diciembre”, agregó.

La mexicana le pidió a su público que “no le suelte la mano” y que oren por ella. Desde hace dos días, la cantante mexicana de 68 años no publica nada en redes sociales.

Ana Gabriel se mantiene hospitalizada. Sin embargo, antes de desconectarse de las redes sociales aseguró que regresaría a los escenarios a seguir cumpliendo con su conciertos.

La cantante se presentó por última vez en nuestro país el pasado 4 de mayo en el Arena 1 de San Miguel.

Ana Gabriel habla de su salud

¿Quién es Ana Gabriel?

Su verdadero nombre es María Guadalupe Araujo Yong, originaria de Guamúchil, Sinaloa. Nació el 10 de diciembre de 1955 en Guamúchil, Sinaloa. Sus canciones Simplemente amigos, Quién como tú y Ay amor, la han posicionado entre los gustos de miles de personas alrededor de todo el mundo.

La también empresaria mexicana, cuenta con 13 Premios Lo Nuestro (Univisión), incluyendo el Premio a la Excelencia, que recibió en el 2006, y ha recibido infinidad de certificaciones de Platino, Doble Platino y Diamante. Así como varías nominaciones a los Premios Grammy y Latin Grammy.

Ana Gabriel ha lanzado más de 30 álbumes y ha logrado posicionar 20 de sus éxitos en el Top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard.

