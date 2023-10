Yiddá Eslava y Julián Zucchi se presentaron en el programa de televisión ‘Magaly TV La Firme’ el pasado viernes para abordar los rumores en torno a su reciente ruptura y aclarar su situación actual.

Durante su participación en el programa, Yiddá Eslava destacó que, a pesar de su separación, quien desee establecer una relación con ella en el futuro deberá aceptar a Julián Zucchi como parte de su familia.

“El hombre que decida formar una relación conmigo tiene que entender que nosotros somos una familia, para la sociedad que vivimos ahora, atípica. O sea, Juli va a seguir siendo parte de mi familia y vamos a compartir cumpleaños con los chicos (sus hijos), yo lo voy a invitar sin ningún problema a mi cumpleaños” , dijo.

Asimismo, la exparticipante de ‘Combate’ hizo hincapié en que no tolerará los celos de quien intente una relación ella por este tema.

“Él es parte de mi familia y si no te la puedes bancar, pues ahí está la puerta por donde llegaste. Y es así, yo no voy a cambiar la forma en la que estoy planeando mi vida a futuro, por una persona que empiece a celar. Eso sí, no estoy para aguantar celos de nadie” , aclara.





