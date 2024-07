En una reciente entrevista, Yiddá Eslava se animó a recordar fragmentos de su relación con Julián Zucchi, a quien había acusado de serle infiel.

La exchica reality reveló que se arrepiente de algunas cosas, como haber ventilado cosas privadas de su vínculo con el argentino.

“Me arrepiento de muchas cosas, me he equivocado en muchas cosas, soy una persona muy visceral. Sí cambiaría salgunos puntos, no hablaría tanto, me ganó la injusticia”, reveló en ‘Estás En Todas’.

Sin embargo, dejó en claro que no se arrepiente de haber expuesto la deslealtad del padre de sus hijos, pues señaló que dijo solo la verdad.

“Nunca pensé en perdonar una infidelidad y no me arrepiento de haberla hecho pública, porque la verdad jamás será un error. Era una verdad que tenía estancada, la verdad nunca es un error, los modos que usé no fueron los correctos porque se malinterpretó”, explicó.

Yiddá Eslava.

Por otro lado, la actriz aseguró que sus hijos entendieron la separación entre ambos y los protegieron del escándalo tras la ruptura.

“Mis hijos no se dieron cuenta (del escándalo). Con Julián protegimos lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos. Mis hijos lo entendieron súper bien y entienden que papá tiene su casa y mamá tiene su casa”, detalló.

Finalmente, Yiddá expresó sus mejores deseos para su expareja, quien hace unos meses reveló estar en una relación con la reportera Priscila Mateo.

“Yo lo que más quiero es que él sea feliz con una persona que lo adore, que lo respete, porque esta persona en algún momento se va a vincular con mis hijos”, concluyó.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi





