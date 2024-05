El actor argentino Julián Zucchi ha anunciado su regreso a las redes sociales después de un período de cierre temporal, que fue desencadenado por una controversia en la que se le vio en una transmisión en vivo en aparente estado de ebriedad. Este incidente no solo causó revuelo entre sus seguidores, sino que también motivo a Zucchi a tomar una pausa para reordenar su vida personal y profesional.

El escándalo se intensificó tras las acusaciones de infidelidad por parte de Yiddá Eslava, con quien Zucchi mantuvo una relación de casi 12 años. La combinación de estos eventos lo sumió en un periodo difícil, del cual ha estado tratando de recuperarse con el apoyo de su psicólogo y psiquiatra.

En un emotivo comunicado, Zucchi narró su proceso de recuperación y su decisión de apartarse del ojo público. “Este tiempo ha sido crucial para mí. He estado en Argentina y en Perú, con mis hijos y rodeado de gente que realmente me quiere, y continuando con mi tratamiento con el apoyo de mi psicólogo y mi psiquiatra, todo pensado en mi bienestar”, expresó el actor en su mensaje.

Zucchi destacó que este tiempo de perfil bajo le permitió enfocarse en su propio crecimiento personal, priorizando su bienestar y el de su familia. “Este tiempo me ha servido para estar bien para mí, para mis hijos y para todos ustedes que me quieren. Y, por supuesto, para poder volver a mi gran pasión: mi trabajo y el compartir día a día con ustedes”, agregó.

Además, el actor mencionó su intención de regresar pronto a la vida pública y compartir sus experiencias y aprendizajes adquiridos durante este aislamiento. “Estoy pensando en regresar pronto, compartiendo un poco de mis experiencias y todo lo que este aislamiento me ha enseñado. Nunca antes había tenido la oportunidad de alejarme tanto tiempo. Siempre estuve dedicado al trabajo y a cuidar de mis hijos”, complementó Zucchi en su comunicado, publicado en su canal de difusión.





Julián Zucchi emite comunicado en su grupo de Instagram. (Foto: Instagram)





Este periodo de reflexión y recuperación marca un nuevo capítulo en la vida de Julián Zucchi, quien se prepara para volver con una perspectiva renovada y una mayor fortaleza emocional. Sus seguidores esperan ansiosos su regreso, confiando en que el actor emergerá más fuerte y preparado para enfrentar los desafíos futuros.





Julian Zucchi dedica mensaje a sus fans

Julián Zucchi emitió un comunicado en su grupo de Instagram, agradeciendo el apoyo y la preocupación de sus seguidores durante su ausencia. Este gesto ha sido bien recibido por sus fanáticos, quienes han estado pendientes de su bienestar tras la controversia que lo llevó a alejarse temporalmente del ojo público.

En su mensaje, Zucchi expresó su profunda gratitud por los innumerables mensajes de aliento que ha recibido. “Sé que muchos se han preocupado por mí durante este tiempo y eso realmente me emociona. Me han llegado mensajes de aliento preguntándome cómo estoy y cuándo volveré. Eso significa mucho para mí, y agradezco a cada uno que se tomó un momento para pensar en mí. Incluso aquellos que han orado por mí, aunque no sea muy religioso, les agradezco de corazón todas las muestras de cariño”, compartió el actor.

La pausa de Zucchi en las redes sociales, iniciada después de una transmisión en vivo en aparente estado de ebriedad, lo llevó a reflexionar y trabajar en su salud mental con el apoyo de profesionales. Este tiempo fuera del ojo público también le permitió concentrarse en su familia y en su crecimiento personal.

Finalmente, Zucchi prometió a sus seguidores que no volvería a desaparecer y que está listo para retomar su actividad en las redes. “Quiero decirles que ya estoy listo para volver. Me siento mejor, más fuerte y he comprendido muchas cosas sobre lo que sucedió. Pronto grabaré un video para contarles un poco sobre este mes y todo lo que he aprendido”, anunció, dejando a sus seguidores a la expectativa de su próximo contenido.









Julián Zucchi agradeció el apoyo a sus seguidores. (Foto: Instagram)









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO